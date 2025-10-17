El passat dijous 16 d’octubre al vespre es va confirmar la desfeta del BBVA en la seva OPA hostil contra el Banc Sabadell. L’entitat financera basca només va obtenir un 25,47% d’acceptació i va suposar un fracàs per a les aspiracions de la banca espanyola. Per al Sabadell, però, el vespre d’aquest 16 d’octubre serà recordat com el dia en el qual va donar un cop sobre la taula i es va imposar al BBVA. Aquest fet ha causat que avui el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, hagi estat rebut com un heroi per part dels seus treballadors a la seu de l’entitat bancària a Sant Cugat.
En un vídeo enregistrat per l’ACN s’observa el president de l’entitat financera junt amb el conseller delegat, César González-Bueno, mentre els treballadors que s’havien situat a l’exterior de la seu aplaudien els dirigents. En el vídeo els dos dirigents agraeixen la “professionalitat” dels seus treballadors i asseguren que “val la pena que aquest banc continuï existint, serem el millor banc d’Espanya”. El discurs dels dirigents ha acabat amb un sonor “visca el Banc Sabadell” que ha mostrat la importància de repel·lir l’OPA
Oliu assegura que és un “dia de celebració”
El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat aquest mateix divendres que és un “dia de celebració” i ha volgut agrair la confiança dels accionistes del Sabadell al projecte i que ha permès repel·lir l’OPA del BBVA. En declaracions recollides per l’ACN, Oliu no ha volgut fer llenya de l’arbre caigut i ha assegurat que el BBVA té un “altre projecte” que ha qualificat de “molt bo”.
Oliu, a més, s’ha reunit amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. En aquesta reunió Illa també ha felicitat a Oliu i ha assenyalat que el Sabadell hagi superat l’OPA és “una bona notícia per a Catalunya, per a la societat catalana i per al teixit empresarial català”.