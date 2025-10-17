El pasado jueves 16 de octubre por la noche se confirmó la derrota del BBVA en su OPA hostil contra el Banco Sabadell. La entidad financiera vasca solo obtuvo un 25,47% de aceptación y supuso un fracaso para las aspiraciones de la banca española. Para el Sabadell, sin embargo, la noche de ese 16 de octubre será recordada como el día en el que dio un golpe sobre la mesa y se impuso al BBVA. Este hecho ha causado que hoy el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, haya sido recibido como un héroe por parte de sus trabajadores en la sede de la entidad bancaria en Sant Cugat.

En un video grabado por la ACN se observa al presidente de la entidad financiera junto con el consejero delegado, César González-Bueno, mientras los trabajadores que se habían situado en el exterior de la sede aplaudían a los dirigentes. En el video los dos dirigentes agradecen la «profesionalidad» de sus trabajadores y aseguran que «vale la pena que este banco continúe existiendo, seremos el mejor banco de España». El discurso de los dirigentes ha terminado con un sonoro «viva el Banco Sabadell» que ha mostrado la importancia de repeler la OPA.

Oliu asegura que es un «día de celebración»

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado este mismo viernes que es un «día de celebración» y ha querido agradecer la confianza de los accionistas del Sabadell en el proyecto y que ha permitido repeler la OPA del BBVA. En declaraciones recogidas por la ACN, Oliu no ha querido hacer leña del árbol caído y ha asegurado que el BBVA tiene un «otro proyecto» que ha calificado de «muy bueno».

Oliu, además, se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En esta reunión Illa también ha felicitado a Oliu y ha señalado que el Sabadell haya superado la OPA es «una buena noticia para Cataluña, para la sociedad catalana y para el tejido empresarial catalán».