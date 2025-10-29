El Banc Sabadell está preparando una fiesta en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, el próximo 15 de noviembre para celebrar el resultado de la OPA que el BBVA lanzó sobre la entidad financiera catalana y que no consiguió la aceptación necesaria.

Según avanzó el medio ‘El Confidencial’, el Banc Sabadell está organizando un evento donde se prevé una asistencia masiva, ya que la entidad cuenta con 17.000 trabajadores. Esta convocatoria será de carácter lúdico y festivo, una jornada en la que la entidad quiere reconocer las tareas de sus trabajadores durante este año y medio que ha dado el proceso de la OPA.

Además, el evento con toda la plantilla también será una ocasión para conmemorar juntos “el proyecto de futuro” de la entidad, según se indica en la invitación que el banco vallesano ha hecho llegar a sus trabajadores.

En los últimos meses, el consejero delegado del Banc Sabadell, César González-Bueno, había expresado que si la OPA fracasaba, la entidad debería organizar una fiesta para celebrarlo.

Imagen de la celebración en el exterior de la sede del Banc Sabadell | ACN

Un mes después del fracaso de la OPA

Este evento tendrá lugar un mes después de que se conocieran los resultados de la OPA. El día 16 de octubre la Comisión Nacional del Mercado de Valores anunció que el BBVA había obtenido solo un 25,47% de aceptación de la OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell. De esta manera, la operación quedaba sin efecto, ya que no alcanzó el 30% que exigía el folleto.

Al día siguiente de conocerse el resultado de la operación, el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu, fue recibido como un héroe por parte de sus trabajadores en la sede de la entidad bancaria en Sant Cugat.

Aquel día los dos dirigentes de la entidad financiera agradecieron la “profesionalidad” de sus trabajadores y aseguraron que “vale la pena que este banco continúe existiendo, seremos el mejor banco de España”.