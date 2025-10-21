El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat que la direcció de l’entitat estava “convençuda” que el BBVA aconseguiria més del 30% dels suports en l’OPA hostil, que finalment va fracassar amb un 25,47% d’acceptació. “Estàvem convençuts que hi hauria segons OPA i no va passar, vam perdre el temps durant tres dies”, ha explicat Oliu en una intervenció al fòrum World in Progress aquest dimarts.
En aquest sentit, Oliu ha destacat que el banc va dedicar-li molta energia a l’operació “quan no feia falta”. L’entitat financera va crear un equip reduït per gestionar l’operació amb advocats de l’entitat, l’equip de comunicació, el director de planificació, el conseller delegat del banc, César González-Bueno, i el propi Oliu des del consell.
Oliu també ha reiterat que finalment l’oferta del BBVA no ha funcionat perquè “no ha sigut capaç de veure que hauria d’haver fet un augment molt substancial de preu”. En aquesta línia ha insistit que el banc presidit per Carlos Torres “es va quedar curt” amb la seva oferta. A més, assegura que els accionistes “han vist clar” que el Banc Sabadell té un pla estratègic sòlid i repartirà més dividends en solitari que amb la fusió.
Estratègia de creixement orgànic
A més, Oliu també ha afegit que el banc vallesà té una posició “de solvència extraordinària” que “genera capital en excés per la seva taxa de creixement” i té un risc “proper a zero” de no entregar els dividends que ha promès al mercat.
Preguntat sobre quina serà l’estratègia del banc després de l’OPA fallida, Oliu ha descartat un creixement de forma inorgànica a curt termini. “Durant els pròxims 2 o 3 anys el nostre focus no serà augmentar la mida, si creixem serà de forma orgànica, pel negoci, però amb el focus posat en la rendibilitat i en la generació de capital i el repartiment del capital excedentari”, ha afirmat. A més, ha recordat que el banc preveu tornar als accionistes l’excés de capital i repartir els dividends per valor del 40% del valor del banc.
El president del Sabadell ha fet una crida als clients que no són accionistes que “considerin la inversió al banc” perquè és “molt rendible” i d’aquesta manera donen suport a una entitat “necessària per a les seves empreses en el futur”.