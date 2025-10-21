El president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Carlos San Basilio, ha obert la porta a recolzar una revisió del Reial decret sobre el règim de les ofertes públiques d’adquisició, després del cas de l’OPA del BBVA i el Banc Sabadell.
“Té sentit que després de tants anys d’una llei que ha estat plenament útil, pugui tenir una certa revisió”, ha explicat. A més, ha indicat que “hi ha alguns errors de redacció i altres que plantegen dificultats d’interpretació” que els agradaria intentar esclarir.
Després de la fallida de l’OPA del BBVA, que només va rebre un 25,47% de l’acceptació, el president de l’entitat basca, Carlos Torres, va fer unes declaracions en aquest línia en les que també considerava “adequat” revisar aquest decret.
El president de la CNMV ha recordat que la decisió de revisar aquesta llei correspon al Ministeri d’Economia, i que donat el cas que la cartera que dirigeix Carlos Cuerpo fes el pas, la CNMV hi donaria suport.
El control de les OPAs serà del Banc d’Espanya
Entre les àrees concretes de la llei que caldria millorar, San Basilio ha mencionat la fixació del preu equitatiu en una segona OPA, i reduir el marge a la interpretació. Per últim, ha assegurat que aquesta revisió de la llei “és un procés que és millor fer-lo quan no hi ha una OPA tan mediàtica” en curs.
Per altra banda, la fi de l’OPA del BBVA sobre el Sabadell també ha de generar un altre canvi. Des del govern espanyol es preveu impulsar la cessió del control de les fusions bancàries a un supervisor financer, que seria el Banc d’Espanya; o en el cas de les entitats significatives com el BBVA, seria directament el Banc Central Europeu.
Aquest traspàs del control de les fusions respon a una directiva europea de 2024, posterior a la primera OPA que va llançar el BBVA. Des del govern havia posposat aquest traspàs durant el procés de l’OPA, però ara es diposa a cedir el control de les fusions abans de l’11 de gener del 2026, la data límit que ha marcat Brussel·les.