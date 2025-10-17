El govern estatal i la Generalitat han formalitzat aquest divendres el protocol perquè Catalunya comenci a gestionar 13.000 habitatges i més de 300 solars de l’Entitat Estatal del Sòl, el SEPES, que abans formaven part de la Sareb. Aquests immobles i solars que rebrà la Generalitat seran cessions en usdefruit que estaran destinats al lloguer assequible, en un moviment més per part de les institucions de fer front a la crisi de l’habitatge que travessa el país.
Entre aquests habitatges es troben pisos en lloguer, sense ús i d’altres que es troben pendents de rehabilitar i adequar, per fer-ne la gestió durant un període de quatre anys que és prorrogable. A més de solars on es podria desenvolupar habitatge assequible.
La formalització d’aquest protocol ha tingut lloc aquest divendres al Palau de la Generalitat, on s’han trobat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Aquest nou model de “cogestió” entre les dues administracions és un nou pas des del govern espanyol per “intentar mitigar la insostenible situació del mercat de l’habitatge a l’Estat”, i que també està “obert” a altres territoris que vulguin intervenir en aquest mercat.
Catalunya, al capdavant en polítiques d’habitatge
En l’acte d’aquest divendres, Rodríguez també ha destacat que les polítiques del govern català en matèria d’habitatge són “inspiradores”, i ha recalcat l’executiu d’Illa com “el que més instruments està posant a disposició de la ciutadania” per resoldre el problema de l’habitatge. “Aquí estan regulant el mercat per contenir els preus, estan posant inspectors per impedir el frau en lloguers de temporada o allotjaments turístics”, ha destacat la ministra.
A més, ha afegit que la solució per acabar amb les crisis recurrents d’habitatge “passa per la consolidació d’un parc públic d’habitatge assequible i permanent”.
En aquest sentit, ha destacat que la nova Entitat Estatal del Sòl compta amb més de 44.000 habitatges en el conjunt de l’Estat i més de 2.500 sòls amb capacitat per a 50.000 immobles més.