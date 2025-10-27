El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha proposat imposar una multa de 3,6 milions d’euros a Alquiler Seguro per “possibles pràctiques abusives contra els llogaters”.
Fa uns mesos, Consum va obrir un expedient sancionar “a una gran agència immobiliària” per les pràctiques en la gestió del lloguer en tot el territori nacional. Tot i que inicialment no es va fer públic el nom de l’empresa, Facua va informar posteriorment que la companyia afectada era Alquiler Seguro, a la qual va denunciar el novembre de 2023 per imposar el pagament d’honoraris als llogaters, una pràctica prohibida per la legislació actual.
En el procediment es detallen les irregularitats localitzades en els contractes que la immobiliària signa amb els arrendataris. Entre aquestes irregularitats, Consum destaca la imposició d’un suposat servei d’atenció al llogater, mitjançant el qual s’encobreix el cobrament d’una despesa que hauria de ser assumida pel propietari, així com l‘obligació de contractar una assegurança per la llar i un estudi de solvència econòmica.
El mercat de l’habitatge genera “indefensió”
El ministre Pablo Bustinduy ha explicat que el Ministeri “té recursos limitats”, però ha assegurat que “els posarem sempre tots a disposició d’assegurar que cap empresa estigui per sobre de la llei.” “En el mercat de l’habitatge especialment s’ha imposat una ‘llei de la selva’ en els últims anys que ha fet que els llogaters es vegin en una situació d’indefensió”, ha afirmat.
“El que s’ha conegut avui és una proposta de sanció, un dels passos intermediaris dins d’un procediment de l’expedient del Ministeri, i per això no em puc posicionar ni opinar sobre un procediment que està en curs”, ha explicat Bustinduy en una entrevista aquest matí a TVE. El ministre també ha indicat que actualment el govern espanyol té diversos expedients i investigacions obertes que afecten plataformes de lloguer turístic com Airbnb o Booking, així com diverses immobiliàries.