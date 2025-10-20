El Banco Sabadell y el BBVA han abierto este lunes con subidas en la bolsa tras el fracaso de la OPA lanzada por la entidad vasca. Concretamente, las acciones del Sabadell han llegado a ascender hasta un 4%, mientras que los títulos del Banco de Bilbao han subido más de un 3%.

Un escenario que contrasta con cómo cerró la bolsa el viernes, después de que la oferta del BBVA no avanzara. La entidad catalana cayó cerca de un 7%, una cifra que en los peores momentos de la jornada perdía un 10% de su valor. Por otra parte, la entidad presidida por Carlos Torres se elevó un 6%, superando los 16,65 euros por acción.

De esta manera, el banco de Bilbao ha sido el que ha visto una revalorización más alta hasta ahora, y que según los analistas aún tiene un importante margen para crecer. Desde que se confirmó que la aceptación de la OPA no alcanzaba los niveles mínimos, los inversores se lanzaron a las compras del BBVA.

Un anuncio de la OPA del BBVA con el mensaje ‘Oferta finalizada’, al día siguiente del fracaso de la OPA / ACN

Desde el mercado se otorga más seguridad al Banco de Bilbao, especialmente por la liberación del capital que no tendrán que usar para comprar el banco catalán. En este sentido, Torres afirmó que se reanudará de inmediato un programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros.

Recuperación del Banco Sabadell

En cambio, la entidad presidida por Josep Oliu ve este viernes una recuperación tras el bajón del viernes, cuando dejó atrás la tensión alcista impuesta por la posible compra. De esta manera, se sitúa ligeramente por encima de los tres euros por acción, un nivel que habían superado cómodamente en los últimos meses, especialmente tras la venta de la filial británica TSB.

Ambas entidades bancarias se sitúan como los valores mejor posicionados del Ibex-35, seguidas de CaixaBank, que ha visto un incremento del 2,3%.