El BBVA assegura que “tanca el capítol” que suposa l’OPA que va llançar sobre el Banc Sabadell després que aquesta no aconseguís el suport necessari per tirar endavant i s’enfoca en el creixement orgànic. A més, considera que ha estat una “oportunitat perduda pel Sabadell, per Catalunya i per Europa”.
En la presentació dels resultats del tercer trimestre del BBVA, el conseller delegat de del BBVA, Onur Genç, ha assegurat que l’entitat deixa enrere el procés que ha suposat l’oferta per fusionar-se amb el Sabadell, ja que considera que “el millor que podem fer pels nostres accionistes i clients és centrar-nos en el nostre negoci”. En aquesta línia, l’entitat ha anunciat que aquest divendres iniciarà un programa de recompra d’accions valorades en un màxim de 933 milions d’euros que estava pendent d’executar.
Tot i això, apunta que estan “reflexionant” sobre les lliçons que han après després que la seva oferta d’adquisició obtingués només un 25,47% de l’acceptació i no arribés al 30% necessari per renunciar a la condició del 50% d’accions i accedir a una potencial segona OPA.
“Enfocats en el creixement orgànic”
A més, Genç ha assegurat que el BBVA ara mateix està “enfocat únicament en el creixement orgànic després de l’experiència que hem tingut”. D’aquesta manera ha explicat que el seu objectiu per seguir creixent a Alemanya i a Itàlia és en forma de banca digital, tal com ho han fet fins ara. A més, també ha assegurat que “no contemplen” cap programa de reestructuració de personal a l’estat espanyol o en cap altre mercat.
Aquest dijous l’entitat basca ha fet públic els resultats dels nou primers mesos de l’any, on ha obtingut un benefici rècord de gairebé 8.000 milions d’euros. Més concretament, els guanys han estat de 7.978 milions d’euros, el que suposa un increment del 4,7% respecte als resultats del mateix període de l’any anterior.
En la compareixença posterior als resultats, Genç també he posat èmfasi en el creixement “sòlid” de l’entitat tot i trobar-se en un context en el qual els tipus d’interès a Europa són baixos.