La banca celebra beneficis rècords el tercer trimestre tot i la frenada dels tipus

El tancament del tercer trimestre de l’any ha deixat uns resultats favorables als bancs de l’estat espanyol, que han augmentat els seus beneficis en aquest període. Des de les entitats han celebrat aquests resultats, sobretot perquè s’han donat en un context en el qual el tipus d’interès es troba baix, aturat al 2% des del mes de juny. Des del sector apunten que aquests beneficis que es troben a màxims són provocats per “la calor” que ha tingut la pujada del tipus en aquests últims anys.
Més concretament, els tres bancs més grans de l’estat han obtingut uns guanys per sobre dels 4.000 milions. CaixaBank ha fet públic aquest divendres els seus resultats on ha informat que els beneficis fins al tercer trimestre han augmentat un 3,5% més respecte al mateix període de l’any anterior, arribant fins als 4.397 milions d’euros. Per altra banda, el BBVA va obtenir un benefici net de més de 7,9 milions d’euros, el que suposa un augment del 4,7% per als nou primers mesos de l’any. Per últim, el Banc Santander ha estat l’entitat que més ha incrementat els seus guanys, un 11%, obtenint un benefici net de 10.337 milions d’euros, encadenant així sis trimestres consecutius de resultats rècord. Aquests resultats de les entitats s’han donat malgrat les contínues reduccions del tipus d’interès del BCE des de l’inici d’any. Tot i que en les tres últimes reunions el Banc Central Europeu ha decidit mantenir la pausa de les rebaixes i continuar amb el tipus de referència en el 2%, els marges d’intermediació dels bancs estan reduint i els grans beneficis de la banca “s’estan refredant”, apunta Xavier Brun, cap d’equity de Trea Capital.
En aquest sentit, assegura que el creixement de les entitats d’aquest últim trimestre es troben a través d’altres fonts d’ingressos, com poden ser les comissions que apliquen als clients o els guanys d’altres fronts de negoci com les asseguradores. De fet, des d’entitats com el Santander han destacat en el seu comunicat que aquests beneficis reflecteixen “la fortalesa del seu model de negoci”, i fan èmfasi en els avantatges de la diversificació d’aquest, també en zones geogràfiques.
Recompra d’accions i “creixement orgànic” de les entitats
Malgrat els resultats positius que s’han vist al llarg de l’any, Brun apunta a una moderació dels beneficis en un futur. En aquest sentit, també afegeix que les entitats ara estan treballant en la recompra d’accions per aprofitar el capital acumulat.
De fet, el Banc Santander té previst redistribuir 10.000 milions en recompra d’accions a càrrec de resultats de 2025 i 2026. Un camí que també seguirà el BBVA, que aquest divendres ha començat un programa de recompra d’accions valorades en un màxim de 933 milions d’euros que estava pendent d’executar segons el seu pla estratègic. D’aquesta manera, intenten assegurar que els beneficis dels següents exercicis “siguin a través del pagament de dividends”, afegeix Brun.
Després del fracàs de l’OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, les rodes de premsa de les entitats bancàries han estat una ocasió per deixar clar que totes estan enfocades en el creixement orgànic dels seus negocis, i no contemplen cap oferta d’adquisició. En el cas del banc basc, el seu conseller delegat, Onur Genç, va assegurar que tancava el capítol que va suposar l’OPA i es centrarà en el seu negoci tant a l’estat espanyol com en altres mercats on s’estan expandint, com Alemanya i Itàlia. Des de CaixaBank, el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, també ha assegurat que des de l’entitat defensen la tendència de la consolidació de les entitats financeres, però ha posat en dubte el model d’ofertes no sol·licitades, deixant clar que una OPA no es troba dins dels seus plans.