El Banc Santander ha obtingut un benefici net de 10.337 milions d’euros en els nou primers mesos del 2025, el que representa un increment de l’11% respecte al mateix període de l’any anterior. Si es té en compte només el tercer trimestre, el benefici ha estat de 3.504 milions, un 8% més. D’aquesta manera, el banc encadena sis trimestres consecutius de resultats rècord. Aquests són els millors resultats del banc per a aquest període, segons ha informat la mateixa entitat financera en un comunicat.
Des del Santander es destaca que aquests resultats es recolzen en una bona evolució del marge d’interessos, nivells rècord d’ingressos per comissions i noves millores en l’eficiència, amb una major qualitat creditícia. A més, en els últims dotze mesos han sumat més de set milions de nous clients, i des de l’entitat asseguren que la base global de clients ha arribat als 178 milions.
La presidenta de l’entitat financera, Ana Botín, ha destacat que els comptes fins al mes de setembre són “molt bons resultats”, i ha recordat l’increment de clients en l’últim any. A més, també ha posat èmfasi en l’augment de la rendibilitat sobre el capital tangible, el RoTE, que ha crescut fins al 16,1%.
Confiança en la fortalesa construïda fins ara
“Tot això reflecteix la fortalesa del nostre model de negoci, la disciplina en el creixement rendible, la solidesa del nostre balanç, i els avantatges de la diversificació de negocis i zones geogràfiques que estem fent”, ha assenyalat un comunicat del Banc Santander aquest dimecres.
Botín també ha assenyalat que estan “en el camí de complir tots els nostres objectius per al 2025” i que, malgrat el context d’incertesa geopolítica i del mercat “confien en seguir generant un creixement rendible i aprofitar la fortalesa” que han construït fins ara.
El banc té previst pagar al novembre un dividend a compte en efectiu d’11,5 cèntims per acció, un 15% més que l’equivalent l’any passat i preveu redistribuir 10.000 milions en recompra d’accions a càrrec de resultats de 2025 i 2026 i d’excés de resultat en els pròxims anys.