Naturgy ha obtingut un benefici net de 1.668 milions d’euros en els nou primers mesos de l’any, el que representa un increment del 5,6% respecte al mateix període de l’exercici anterior, el que encamina la companyia a tenir uns beneficis rècord per aquest 2025 i superar l’objectiu de 2.000 milions per a finals d’any.
Segons ha informat la companyia, el resultat brut d’explotació del grup, l’Ebitda, es va situar en el mes de setembre en 4.214 milions d’euros, el que representa una caiguda de l’1,8% en comparació amb les xifres dels nou primers mesos del 2024.
Des de la companyia energètica destaquen el “sòlid exercici” malgrat l’augment dels preus del gas i l’electricitat en comparació amb el mateix període del 2024, el que apunten que reflecteix la “diversificació i resiliència” de la companyia.
En aquest període dels primers nou mesos de l’any, Naturgy va generar un fort flux de caixa. A més, també va començar la recompra d’accions de la companyia per 2.332 milions d’euros, amb les quals va aconseguir un 9% del seu capital.
Inversions en xarxes de distribució i energies renovables
Pel que fa a les inversions de Naturgy, en aquests nou primers mesos de l’any la companyia va invertir 1.389 milions d’euros principalment en xarxes de distribució i desenvolupament de renovables.
El deute net en el tancament d’aquests primers nous mesos de 2025 es va situar en 12.913 milions d’euros, un lleuger augment respecte als 12.201 milions del tancament de l’any anterior. En aquest sentit, la companyia preveu tancar el 2025 amb un deute net al voltant dels 13.000 milions d’euros
Per altra banda, des del consell d’administració de la companyia ha provat el pagament del segon dividend de 0,6 euros per acció. En el pla estratègic de 2025-2027 de Naturgy es contempla una remuneració mínima d’1,7 euros per als seus accionistes en aquest exercici.