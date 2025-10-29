El Banco Santander ha obtenido un beneficio neto de 10.337 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un incremento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior. Si se tiene en cuenta solo el tercer trimestre, el beneficio ha sido de 3.504 millones, un 8% más. De esta manera, el banco encadena seis trimestres consecutivos de resultados récord. Estos son los mejores resultados del banco para este periodo, según ha informado la misma entidad financiera en un comunicado.

Desde el Santander se destaca que estos resultados se apoyan en una buena evolución del margen de intereses, niveles récord de ingresos por comisiones y nuevas mejoras en la eficiencia, con una mayor calidad crediticia. Además, en los últimos doce meses han sumado más de siete millones de nuevos clientes, y desde la entidad aseguran que la base global de clientes ha llegado a los 178 millones.

La presidenta de la entidad financiera, Ana Botín, ha destacado que las cuentas hasta el mes de septiembre son “muy buenos resultados”, y ha recordado el incremento de clientes en el último año. Además, también ha puesto énfasis en el aumento de la rentabilidad sobre el capital tangible, el RoTE, que ha crecido hasta el 16,1%.

Imagen de archivo de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, durante la presentación de los resultados de la entidad / EuropaPress

Confianza en la fortaleza construida hasta ahora

“Todo esto refleja la fortaleza de nuestro modelo de negocio, la disciplina en el crecimiento rentable, la solidez de nuestro balance y las ventajas de la diversificación de negocios y zonas geográficas que estamos realizando”, ha señalado un comunicado del Banco Santander este miércoles.

Botín también ha señalado que están “en el camino de cumplir todos nuestros objetivos para 2025” y que, a pesar del contexto de incertidumbre geopolítica y del mercado, “confían en seguir generando un crecimiento rentable y aprovechar la fortaleza” que han construido hasta ahora.

El banco tiene previsto pagar en noviembre un dividendo a cuenta en efectivo de 11,5 céntimos por acción, un 15% más que el equivalente el año pasado y prevé redistribuir 10.000 millones en recompra de acciones a cargo de resultados de 2025 y 2026 y de exceso de resultado en los próximos años.