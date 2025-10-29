Aena guanya 1.579,4 milions fins al setembre, un 8,9% més

Aena ha registrat un benefici de 1.574 milions d’euros durant els nous primers mesos de l’any, un 8,9% més que el mateix període del 2024, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El resultat brut d’explotació (ebidta) ha augmentat fins als 2.882,7 milions d’euros fins al setembre, un 8,2% més, amb un marge del 60,2%.
Pel que fa al trànsit de viatgers, pels aeroports del grup –que gestiona tots els aeroports de l’estat espanyol i alguns del Regne Unit i del Brasil– s’ha incrementat fins als 294,1 milions de passatgers, un 4,1% més que en els primers nou mesos de l’any passat. En els aeroports espanyols, principal via de negoci d’Aena, l’augment del trànsit de viatgers és del 3,9%, fins als 247,1 milions.
Més ingressos i menys deute
Pel que fa als ingressos, el gestor aeroportuari ha registrat un volum de negoci de 4.785,2 milions d’euros, xifra que suposa un 8,8% més respecte del període anterior. Els ingressos de la part aeronàutica han crescut un 5,5%, fins als 2.556 milions, mentre que els ingressos comercials es disparen un 10,8% i se situen en 1.466,1 milions, segons ha explicat la companyia.
Els ingressos totals del grup incloent rendes fixes i variables i Rendes Mínimes Anuals Garantides a facturar han augmentat un 13% en comparació als nou primers mesos de l’any passat.
El deute financer net comptable consolida del grup Aena s’ha situat en 5.127 milions d’euros, 371 milions d’euros menys que l’any passat, i col·loca la ràtio del deute financer net a ebitda del grup consolidat en x1,37. També destaca la sòlida generació d’efectius en els nou primers mesos de l’any. L’efectiu generat per les activitats d’explotació ha arribat als 2.525,6 milions, pràcticament 200 milions més que en el mateix període de l’any passat.