L’Associació de Línies Aèries (ALA) ha demanat a Aena una rebaixa de les tarifes aeroportuàries per al pròxim quinquenni regulador, entre el 2027 i el 2031, emparant-se en l’augment constant del trànsit aeri i els bons resultats d’Aena en els darrers anys. El president d’ALA, Javier Gándara, ha explicat en roda de premsa que ja s’ha iniciat el període de consultes per al tercer Document de Regulació Aeroportuària (DORA III), que regularà el quinquenni comprès entre el 2027 i el 2031, en què defensaran una via tarifària descendent per tal de potenciar el creixement.
La patronal considera que abaixar les tarifes aeroportuàries no contravé els plans d’Aena d’invertir 10.000 milions per ampliar i modernitzar els aeroports, tenint més en compte l’eficiència operativa del gestor aeroportuari. A més, Gándara ha recalcat que s’han d’estendre les “condicions d’eficiència” que han permès contenir les tarifes aeroportuàries, “cosa que ha propiciat un cercle virtuós” fins ara, possibilitant a Aena beneficis rècord, repartiment de dividends als seus accionistes i creixement del trànsit, i és “bo per a tots”.
Javier Gándara ha assenyalat que la rebaixa és “factible” per “l’eficiència” que Aena ha anat assolint amb el pas dels anys gràcies a una economia d’escala “molt important” en els aeroports de la seva xarxa. Tot i això, des d’Aena defensen que les tarifes aeroportuàries són de les més competitives d’Europa i que ho continuaran sent malgrat l’increment del 6,5% proposat per al 2026, un increment després de la congelació de la taxa de cinc anys que es va aprovar per al període de 2022-2026. De fet, el president de l’ALA ha defensat que Aena és un operador aeroportuari de referència en l’àmbit mundial i que la congelació i descens de tarifes s’ha pogut compatibilitzar amb un funcionament “adequat”. Així, ha citat l’exemple de la ràpida recuperació posterior a la pandèmia o que l’activitat es va mantenir durant l’apagada de finals de juliol.
Gairebé 140 milions de seients per a la temporada d’hivern
D’altra banda, el president de l’ALA ha indicat que de cara a la temporada d’hivern, que comença d’aquí a dues setmanes i s’allargarà fins a finals de març, les aerolínies han programat 139,2 milions de seients. Una xifra que representa un increment del 4,7% respecte dels que es van produir durant el mateix període de l’any passat. Així, ha remarcat que encara es poden produir reprogramacions o cancel·lacions, però, tot i això, ha deixat clar que la tendència és al creixement. Aquest creixement, però, serà molt heterogeni, ja que mentre en algunes parts de l’Estat espanyol augmentarà un 7,5%, com en el cas d’Andalusia; un 6,1% en el cas del Prat —26,09 milions de seients— o un 5,6% en el cas de Madrid —34,29 milions de seients—, en altres parts com Galícia hi haurà un descens del 17,1%, motivat per la marxa de Ryanair.