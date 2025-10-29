Aena gana 1.579,4 millones hasta septiembre, un 8,9% más

Aena ha registrado un beneficio de 1.574 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, un 8,9% más que el mismo período de 2024, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado bruto de explotación (ebidta) ha aumentado hasta los 2.882,7 millones de euros hasta septiembre, un 8,2% más, con un margen del 60,2%.

En cuanto al tráfico de viajeros, por los aeropuertos del grupo –que gestiona todos los aeropuertos del estado español y algunos del Reino Unido y Brasil– se ha incrementado hasta los 294,1 millones de pasajeros, un 4,1% más que en los primeros nueve meses del año pasado. En los aeropuertos españoles, principal vía de negocio de Aena, el aumento del tráfico de viajeros es del 3,9%, hasta los 247,1 millones.

Viajeros llegan al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas / Europa Press

Más ingresos y menos deuda

En cuanto a los ingresos, el gestor aeroportuario ha registrado un volumen de negocio de 4.785,2 millones de euros, cifra que supone un 8,8% más respecto del período anterior. Los ingresos de la parte aeronáutica han crecido un 5,5%, hasta los 2.556 millones, mientras que los ingresos comerciales se disparan un 10,8% y se sitúan en 1.466,1 millones, según ha explicado la compañía.

Los ingresos totales del grupo incluyendo rentas fijas y variables y Rentas Mínimas Anuales Garantizadas a facturar han aumentado un 13% en comparación a los nueve primeros meses del año pasado.

La deuda financiera neta consolidada del grupo Aena se ha situado en 5.127 millones de euros, 371 millones de euros menos que el año pasado, y coloca la ratio de la deuda financiera neta a ebitda del grupo consolidado en x1,37. También destaca la sólida generación de efectivos en los nueve primeros meses del año. El efectivo generado por las actividades de explotación ha llegado a los 2.525,6 millones, prácticamente 200 millones más que en el mismo período del año pasado.