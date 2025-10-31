CaixaBank guanya 4.397 milions d’euros fins al setembre, un 3,5% més

Caixabank ha obtingut un benefici de 4.397 milions d’euros entre gener i setembre, un 3,5% més que en el mateix període de l’any passat, segons ha comunicat l’entitat financera a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El banc atribueix els bons resultats a l’evolució positiva del negoci en un context de tipus d’interès continguts. Pel que fa al volum de negoci, que els ingressos totals es van elevar un 2,8% i es van situar en 12.118 milions, mentre que el marge d’explotació va arribar als 7.319 milions, un 1,2% més.
Els ingressos per serveis –gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries– han pujat un 5,7%, fins als 3.883 milions d’euros. En concret, els ingressos per gestió patrimonial han crescut un 13,4% i s’ha situat en 1.484 milions per l’increment del volum gestionat per l’entitat, mentre que els ingressos per assegurances de protecció han pujat un 2,2%, fins als 873 milions. Les comissions bancàries han augmentat un 0,9% fins a arribar als 1.526 milions gràcies al sòlid creixement en el segment de banca majorista (+39,1%), que compensen la caiguda de les comissions bancàries recurrents pels programes de fidelització.
Així mateix, els ingressos per dividends han caigut un 40,8% i se situen en 59 milions d’euros per la venda de la participació a Telefònica l’any passat.
L’impacte de l’impost a la banca
CaixaBank recorda que l’impacte de l’impost a la banca en l’evolució del seu negoci durant el present exercici s’ha aplicat de forma lineal, mentre que l’any passat es va registrar tot durant el primer trimestre. Així, en l’exercici 2024, l’entitat va haver d’abonar de cop 493 milions al març, mentre que enguany el gravamen sobre el marge d’interessos i comissions s’ha repartit i ha abonat 148 milions en el primer i el segon trimestre i 150 milions més en el tercer. En total, l’entitat ha abonat 446 milions per aquest concepte a compte de l’exercici 2025.