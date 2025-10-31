CaixaBank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más

Caixabank ha obtenido un beneficio de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5% más que en el mismo período del año pasado, según ha comunicado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco atribuye los buenos resultados a la evolución positiva del negocio en un contexto de tipos de interés contenidos. En cuanto al volumen de negocio, los ingresos totales se elevaron un 2,8% y se situaron en 12.118 millones, mientras que el margen de explotación alcanzó los 7.319 millones, un 1,2% más.

Los ingresos por servicios –gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias– han subido un 5,7%, hasta los 3.883 millones de euros. En concreto, los ingresos por gestión patrimonial han crecido un 13,4% y se han situado en 1.484 millones por el incremento del volumen gestionado por la entidad, mientras que los ingresos por seguros de protección han subido un 2,2%, hasta los 873 millones. Las comisiones bancarias han aumentado un 0,9% hasta llegar a los 1.526 millones gracias al sólido crecimiento en el segmento de banca mayorista (+39,1%), que compensan la caída de las comisiones bancarias recurrentes por los programas de fidelización.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, conversando con el consejero delegado, Gonzalo Gortázar / Rober Solsona – Europa Press

Asimismo, los ingresos por dividendos han caído un 40,8% y se sitúan en 59 millones de euros por la venta de la participación en Telefónica el año pasado.

El impacto del impuesto a la banca

CaixaBank recuerda que el impacto del impuesto a la banca en la evolución de su negocio durante el presente ejercicio se ha aplicado de forma lineal, mientras que el año pasado se registró todo durante el primer trimestre. Así, en el ejercicio 2024, la entidad tuvo que abonar de golpe 493 millones en marzo, mientras que este año el gravamen sobre el margen de intereses y comisiones se ha repartido y ha abonado 148 millones en el primer y segundo trimestre y 150 millones más en el tercero. En total, la entidad ha abonado 446 millones por este concepto a cuenta del ejercicio 2025.