Gortázar descarta una nova bombolla perquè els bancs financen pisos de manera “sana”

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha descartat que l’estat espanyol s’encamini cap a una nova bombolla immobiliària i ha defensat que els bancs estan concedint hipoteques de manera “sana” i amb condicions “raonables”. Així ho ha assegurat en una conferència al Nueva Economia Fórum pocs dies després que el Banc d’Espanya assegurés que treballa en un nou marc per limitar la concessió d’hipoteques per evitar tensions a l’economia derivades de l’augment dels preus de l’habitatge. El conseller delegat de CaixaBank ha alertat que hi ha un “problema clar de coordinació” entre administracions en matèria d’habitatge i ha reclamat un “cert consens de país”.
Gortázar també ha demanat “reequilibrar el mercat” i ha considerat que contenir l’escalada de preus requereix que hi hagi “molta més oferta” d’habitatge, sobretot en un moment en el qual hi ha un greu problema d’accés. “Si no ho arreglem, serà un coll d’ampolla pel creixement econòmic i, evidentment, un problema social de primer ordre”, ha avisat. “No és tan complicat construir cases i, de fet, ho vam saber fer, i massa, fa 15 anys”. De fet, el directiu ha posat especial focus en la bretxa generacional i ha lamentat que els joves tinguin “condicions desafortunadament pitjors” que fa uns anys.
CaixaBank descarta noves adquisicions
Sobre les operacions de consolidació bancària que impulsa la Unió Europea, Gortázar ha evitat de nou pronunciar-se sobre l’OPA del BBVA al Banc Sabadell, però de manera genèrica ha apuntat que les operacions domèstiques, a diferència de les paneuropees, sí que produeixen sinergies, i per això ha augurat que és una “tendència” que es mantindrà els pròxims anys. “Això no vol dir que tothom hagi de fer una operació, nosaltres, per exemple, hem dit que prou, ja tenim una quota de mercat adequada i el que volem fer és créixer orgànicament”, ha remarcat el conseller delegat, que ha recordat que CaixaBank va culminar l’absorció de Bankia a principis del 2021.
Precisament, Gortázar ha avançat que estan “preparats” per a quan l’Estat decideixi desinvertir la participació que té a l’entitat, a través del FROB, com a resultat de la fusió amb Bankia. “Ells han de decidir quan i com”, ha afegit. La data límit és a finals del 2027.