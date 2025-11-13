El Banc d’Espanya descarta que s’observin senyals d’una bombolla immobiliària en el mercat de l’habitatge. Tot i que l’entitat financera assegura que el crèdit hipotecari nou ha augmentat en els últims mesos, les condicions de concessió d’aquests préstecs no s’han relaxat, segons apunta en l’Informe d’Estabilitat Financera per a la tardor del 2025 publicat aquest dijous. Tot i això, apunten que s’està estudiant la possibilitat de posar restriccions a les concessions d’hipoteques.
En aquest informe, el Banc d’Espanya explica que “no s’observen senyals d’excessos en les ràtios del crèdit immobiliari sobre el PIB o sobre el total de saldo de crèdit bancari al sector privat a Espanya”. Des del regulador assegura que cal seguir monitorant els riscos financers que es poden donar en aquest mercat, però apunten que les vulnerabilitats que afecten ara mateix el sector immobiliari se situen “en nivell significativament inferior” als anys previstos a la crisi immobiliària.
Actualment, el mercat de compra d’habitatge continua amb una oferta baixa, igual que el del lloguer, el que fa que el preu mitjà de l’habitatge a Catalunya continuï augmentant, escalant fins als 2.775 euros al metre quadrat, segons les dades del tercer trimestre. Aquest augment de preus no ha fet que el nombre d’hipoteques baixi, però. Segons les dades de l’INE, les hipoteques sobre habitatges a Catalunya van créixer un 13,9% a l’agost en un any, mentre al conjunt de l’estat aquest increment va ser del 7,5%.
Restriccions en les hipoteques a les llars més vulnerables
Tot i que la situació no es considera de bombolla immobiliària, el Banc d’Espanya està avançant la metodologia per imposar potencials restriccions a la concessió d’hipoteques a les llars més vulnerables, que determinen el nivell d’endeutament dels clients dels bancs. En aquest sentit, l’organisme ha anunciat que està “estudiant en profunditat l’experiència internacional en l’aplicació d’aquest tipus d’instruments”, ja que l’estat espanyol és dels pocs països de l’Eurozona que no té mesures d’aquest tipus. Aquestes restriccions en hipoteques les han utilitzat altres països per frenar vulnerabilitats creixents als seus mercats immobiliaris, mentre que altres han actuat de manera preventiva abans que es produís una relaxació significativa dels estàndards crediticis.
En general, el Banc d’Espanya també apunta que la situació financera de les llars de l’estat “és favorable”, ja que existeix un baix nivell d’endeutament i una càrrega financera moderada. Per això es descarta que es donin “mostres de relaxació” en les condicions de concessió d’hipoteques. A més, indica que el mercat ha arribat al tercer trimestre del 2025 amb uns preus que se situen un 17,5% per sota dels màxims del 2007.
Creixement en la renda de les llars i els beneficis empresarials
Des de l’organisme observen que el crèdit al conjunt de llars, empreses i autònoms va créixer un 2,7% el juny de 2025, molt per sobre del 0,8% de l’any anterior, però també apunten al creixement continu de la renda de les llars de l’estat espanyol, així com l’evolució favorable dels beneficis de les empreses.
Tot i això, es destaca el nivell alt d’endeutament per sobre del 100% del PIB del sector públic.
Per altra banda, el Banc d’Espanya apunta a la possibilitat “d’ajustaments abruptes i pronunciats” dels mercats financers per la seva elevada capitalització borsària global en un nombre reduït d’empreses tecnològiques dels Estats Units.
En relació al sector bancari, afirma que mostra una rendibilitat positiva, però afronta reptes en el seu marge d’interessos, que ha disminuït 10 punts bàsics interanuals. D’altra banda, l’augment dels aranzels imposats pels Estats Units han tingut un impacte “moderat” en l’activitat econòmica dels països materials per la banca espanyola, sent Mèxic i Turquia els més afectats. “L’efecte derivat de l’increment d’aranzels és contingut”, apunten.