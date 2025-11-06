El preu de l’habitatge continua a l’alça a Catalunya. Les últimes dades de l’Estadística Registral Immobiliària del Col·legi de Registradors estatal que s’han publicat aquest dijous mostren que el preu mitjà de l’habitatge ha incrementat un 6,85% durant el tercer trimestre en comparació amb l’any anterior. D’aquesta manera, el metre quadrat se situa en els 2.775 euros de mitjana.
En comparació amb el trimestre anterior, el preu de l’habitatge ha incrementat un 3,1%. D’aquesta manera, la demarcació de Barcelona es converteix en la quarta més cara de tot l’estat, amb el preu mitjà situant-se en els 3.159 euros per metre quadrat un 6% més que l’any passat.
Per altra banda, Barcelona es manté com la tercera capital de l’estat més cara, amb un preu de 4.719 euros el metre quadrat, el que suposa un increment del 5,6%; només superada pel preu de Sant Sebastià, que de mitjana es situa en els 5.962 euros, i el de Madrid, en 5.157 euros per metre quadrat.
A Catalunya el preu de l’habitatge de segona mà ha incrementat un 2,9% fins als 2.734 euros. Per altra banda, el preu dels immobles d’obra nova han augmentat un 3,4%, fins als 2.951 euros el metre quadrat.
Reducció de la demanda estrangera d’habitatge
Al conjunt de l’estat espanyol, els territoris que han vist els preus mitjans de l’habitatge més elevats són la Comunitat de Madrid (4.112 €/m), les Illes Balears (4.096 €/m) i el País Basc (3.274 €/m). Catalunya se situa en quarta posició i per sobre de la mitjana estatal, que situa el preu del metre quadrat en els 2.303 euros.
En global, la demanda estrangera d’habitatge a Catalunya ha reduït lleugerament la participació en el total de compravendes, i se situa en la cinquena posició en tot l’estat. Més concretament, la demanda de compraventa d’habitatge per part d’estrangers ha disminuït un 15,05%.
Pel que fa a les hipoteques, Catalunya ha registrat un increment trimestral del 7,9% fins a les 21.878, el segon número més alt de l’Estat per darrere d’Andalusia (24.194).
Al conjunt de l’estat el període mitjà de contractació dels nous crèdits hipotecaris ha estat de 25,42 anys. Catalunya s’ha situat per sobre, amb una mitjana de 26,5 anys.