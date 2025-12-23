El Banc d’Espanya ha revisat a l’alça la previsió de creixement del PIB de l’economia espanyola per al 2025 fins al 2,9%. D’aquesta manera, l’organisme financer ha incrementat tres dècimes més el pronòstic del setembre. Des del Banc d’Espanya es justifica aquesta revisió en positiu per les noves dades de comptabilitat nacional i per la fortalesa del consum privat.
Segons assenyala l’informe ‘Projeccions macroeconòmiques i informe trimestral de l’economia espanyola’ del quart trimestre del Banc d’Espanya, les previsions per als dos pròxims anys també s’han revisat a l’alça. El 2026 l’increment del PIB serà del 2,2%, quatre dècimes més del previst, i el 2027 serà de l’1,9%, dues dècimes més.
Més dinamisme en consum privat i exportacions
Des de l’entitat presidida per José Luis Escrivá apunten que factors com les últimes dades de comptabilitat nacional, que eleven l’estimació del dinamisme de l’activitat dels trimestres recents, la fortalesa del consum privat, i la valoració més positiva del sector exterior, sustentades en el dinamisme de les exportacions de serveis no turístics, també han ajudat en la revisió del PIB d’enguany. Tot i això, el Banc d’Espanya assenyala que la taxa d’inflació general va escalar fins al 3,1% al novembre, quatre dècimes més, a causa del repunt en els preus de l’energia. D’aquesta manera, el Banc d’Espanya ha modificat a l’alça la taxa d’inflació per al 2025 fins al 2,7%,dues dècimes més, però de cara al 2026 la inflació es desaccelerà fins al 2,1%.
Tot i aquesta projecció positiva de l’economia espanyola, el Banc d’Espanya alerta que la incertesa vinculada a l’evolució dels salaris i els marges empresarials podria materialitzar-se en un escenari alternatiu caracteritzat per “una inflació més elevada i un menor creixement del PIB”.
Per altra banda, també consideren que “l’augment de l’oferta de l’habitatge davant de l’alta demanda implicaria un creixement més gran del PIB i de la inflació, mentre que una evolució menys favorable de la demanda exterior podria traduir-se en un menor dinamisme de l’activitat”.
Els acords comercials han reduït la incertesa dels aranzels
Pel que fa als aranzels imposats pels Estats Units, que han estat un gran punt d’inseguretat en el comerç internacional, el Banc d’Espanya considera que “els últims acords han reduït la possibilitat d’escenaris més adversos d’intensificació de la guerra comercial”. Tot i això, apunta que veu “perills” en els episodis recents de la volatilitat financera, associats principalment a les empreses tecnològiques.
Per altra banda, l’organisme financer apunta que en el període 2025-2027 se seguirà creant ocupació, però que el ritme es frenarà en els pròxims trimestres. Per aquest any, es preveu un augment del 2,7% del nombre de treballadors, quatre dècimes més que el 2024, però de cara al 2026 el creixement es quedarà en un 2% i el 2027 en un 1,4%. Paral·lelament, la taxa d’atur moderaria el seu descens fins al 2027, passant d’un 11,3% el 2024 al 9,6% el 2027.