El Banco de España ha revisado al alza la previsión de crecimiento del PIB de la economía española para 2025 hasta el 2,9%. De esta manera, el organismo financiero ha incrementado tres décimas más el pronóstico de septiembre. Desde el Banco de España se justifica esta revisión en positivo por los nuevos datos de contabilidad nacional y por la fortaleza del consumo privado.

Según señala el informe ‘Proyecciones macroeconómicas e informe trimestral de la economía española’ del cuarto trimestre del Banco de España, las previsiones para los dos próximos años también se han revisado al alza. En 2026 el incremento del PIB será del 2,2%, cuatro décimas más de lo previsto, y en 2027 será del 1,9%, dos décimas más.

Más dinamismo en consumo privado y exportaciones

Desde la entidad presidida por José Luis Escrivá apuntan que factores como los últimos datos de contabilidad nacional, que elevan la estimación del dinamismo de la actividad de los trimestres recientes, la fortaleza del consumo privado, y la valoración más positiva del sector exterior, sustentadas en el dinamismo de las exportaciones de servicios no turísticos, también han ayudado en la revisión del PIB de este año. A pesar de esto, el Banco de España señala que la tasa de inflación general escaló hasta el 3,1% en noviembre, cuatro décimas más, debido al repunte en los precios de la energía. De este modo, el Banco de España ha modificado al alza la tasa de inflación para 2025 hasta el 2,7%, dos décimas más, pero de cara a 2026 la inflación se desacelerará hasta el 2,1%.

El exministro español de Transformación Digital y nuevo gobernador del Banco de España, José Luís Escrivá / Europa Press

A pesar de esta proyección positiva de la economía española, el Banco de España alerta que la incertidumbre vinculada a la evolución de los salarios y los márgenes empresariales podría materializarse en un escenario alternativo caracterizado por «una inflación más elevada y un menor crecimiento del PIB».

Por otro lado, también consideran que “el aumento de la oferta de vivienda ante la alta demanda implicaría un crecimiento mayor del PIB y de la inflación, mientras que una evolución menos favorable de la demanda exterior podría traducirse en un menor dinamismo de la actividad”.

Una campa de contenedores en el Puerto de Barcelona / ACN

Los acuerdos comerciales han reducido la incertidumbre de los aranceles

En cuanto a los aranceles impuestos por Estados Unidos, que han sido un gran punto de inseguridad en el comercio internacional, el Banco de España considera que “los últimos acuerdos han reducido la posibilidad de escenarios más adversos de intensificación de la guerra comercial”. A pesar de esto, apunta que ve “peligros” en los episodios recientes de la volatilidad financiera, asociados principalmente a las empresas tecnológicas.

Por otro lado, el organismo financiero apunta que en el periodo 2025-2027 se seguirá creando empleo, pero que el ritmo se frenará en los próximos trimestres. Para este año, se prevé un aumento del 2,7% del número de trabajadores, cuatro décimas más que en 2024, pero de cara a 2026 el crecimiento se quedará en un 2% y en 2027 en un 1,4%. Paralelamente, la tasa de paro moderará su descenso hasta 2027, pasando de un 11,3% en 2024 al 9,6% en 2027.