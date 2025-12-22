El comercio internacional este 2025 ha estado marcado por las tensiones arancelarias impuestas por Donald Trump y el gobierno estadounidense. A pesar del ligero crecimiento que se vio en septiembre, los efectos de los aranceles continúan, y en el mes de octubre las exportaciones catalanas han caído un 2,3% respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las ventas catalanas al exterior se situaron en 9.433,2 millones de euros en el décimo mes del año. A pesar de esta caída, las cifras de exportaciones de octubre son las más elevadas de este 2025.

Es la cuarta vez este año que las exportaciones presentan un valor interanual negativo. Más concretamente, las disminuciones en las ventas al exterior se vieron en los meses de abril (-4,6%), mayo (-3,4%) y julio (-0,5%).

Estas cifras son consecuencia de las imposiciones arancelarias marcadas por Estados Unidos. De hecho, los efectos de estas tasas continuaron por tercer mes consecutivo en octubre, con una reducción de las ventas de bienes catalanes al país norteamericano del 3,9% hasta 370,1 millones de euros. Además, en el total del continente americano las exportaciones cayeron un 16,7%. Además, las exportaciones a la Unión Europea también se redujeron un 1,3%, mientras que la venta de bienes catalanes al continente asiático aumentó un 8,7% el mes de octubre en comparación con el año anterior.

Una imagen del puerto de Qinzhou, en China / EuropaPress

Los sectores económicos más exportadores

En cuanto a los sectores económicos que más han marcado las exportaciones este mes de octubre, destacan los productos químicos, con más de 2.600 millones de euros, seguidos por los bienes de equipo con 1.551 millones de euros, y el grupo formado por la alimentación, las bebidas y el tabaco, con 1.498 millones de euros.

En cuanto a las importaciones que llegaron a Cataluña, estas también vieron una caída del 5,7% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando hasta 9.866,8 millones de euros.

En el conjunto del estado español, las exportaciones han aumentado un 3,3% hasta los 36.433,4 millones de euros, mientras que las importaciones también han aumentado un 4,9% hasta los 41.126,2 millones de euros, lo que supone un saldo exportador negativo de 4.692,8 euros.