El comerç internacional aquest 2025 ha estat marcat per les tensions aranzelàries imposades per part de Donald Trump i el govern estatunidenc. Tot i el lleuger creixement que es va veure al setembre, els efectes dels aranzels continuen, i el mes d’octubre les exportacions catalanes han caigut un 2,3% respecte al mateix mes de l’any anterior. Segons les dades del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa, les vendes catalanes a l’exterior es van situar en 9.433,2 milions d’euros en el desè mes de l’any. Tot i aquesta davallada, les xifres d’exportacions de l’octubre són les més elevades d’aquest 2025.
És la quarta vegada aquest any que les exportacions presenten un valor interanual negatiu. Més concretament, les disminucions en les vendes a l’exterior es van veure els mesos d’abril (-4,6%), maig (-3,4%) i juliol (-0,5%).
Aquestes xifres són conseqüència de les imposicions aranzelàries marcades pels Estats Units. De fet, els efectes d’aquestes taxes van continuar per tercer mes consecutiu a l’octubre, amb una rebaixa de les vendes de béns catalans al país nord-americà del 3,9% fins a 370,1 milions d’euros. A més, al global del continent americà les exportacions van caure un 16,7%. A més, les exportacions a la Unió Europea també van reduir-se un 1,3%, mentre la venda de béns catalans al continent asiàtic van augmentar un 8,7% el mes d’octubre en comparació amb l’any anterior.
Els sectors econòmics més exportadors
Pel que fa als sectors econòmics que més han marcat les exportacions aquest mes d’octubre, destaquen els productes químics, amb més de 2.600 milions d’euros, seguit pels béns d’equip amb 1.551 milions d’euros, i el grup format per l’alimentació, les begudes i el tabac, amb 1.498 milions d’euros.
Pel que fa a les importacions que van arribar a Catalunya, aquestes també van veure una davallada del 5,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, arribant fins a 9.866,8 milions d’euros.
En el conjunt de l’estat espanyol, les exportacions han augmentat un 3,3% fins als 36.433,4 milions d’euros, mentre que les importacions també han augmentat un 4,9% fins als 41.126,2 milions d’euros, el que suposa un saldo exportador negatiu de 4.692,8 euros.