L’impacte dels aranzels de Trump ha fet que les exportacions catalanes als EUA s’ensorrin un 30,9% a l’agost d’aquest 2025 fins als 223,6 milions d’Euros, tal com recullen les dades del Ministeri d’Economia. Cal recordar que el 7 d’agost va ser quan van entrar en vigor els aranzels de l’administració Trump cap a la Unió Europea, uns aranzels que també van fer caure un 52,4% les importacions al país nord-americà fins als 240,5 milions d’euros. A escala global Catalunya ha notat l’alentiment del comerç produït durant aquest agost i les vendes catalanes a l’estranger només van pujar un 0,2% anual situant-se en els 6.448 milions.
Trump va imposar uns aranzels del 15% als productes europeus -tot i que va arribar a amenaçar d’aplicar un 30%- si no s’arribava a un pacte entre l’administració americana i l’europea. L’impacte d’aquests aranzels no només s’ha notat a Catalunya sinó que a l’Estat espanyol també s’ha produït un ensorrament de les exportacions i les importacions, amb un 30,5% i un 15,2% menys -en comparació a l’any anterior- respectivament.
Pel que fa a les dades acumulades dels primers sis mesos les vendes han acumulat un valor de 66.763,4 milions d’euros, un 1% més que el 2024.
El continent americà, però, no ha notat l’impacte dels aranzels dels Estats Units, ja que Amèrica es va mantenir com el segon destí de les exportacions per darrere dels països de la UE i a Catalunya les exportacions cap al continent americà van créixer un 12% amb països com Panamà (+1.452%), Brasil (+22,6%) i Mèxic (+12,1%) com a grans destinataris.
Les exportacions americanes cap a la Unió Europea, però, sí que s’han vist afectades amb retrocessos destacats com els d’Àustria (-33,1%), els Països Baixos (-11,9%), Itàlia (-7,9%) França (-1,4%), Alemanya (-0,7%), el que va fer que les exportacions cap a Europa caiguessin un 1,7% respecte del 2024.
En el cas de les exportacions catalanes cap a l’Àsia aquestes van caure un 2,8% fins als 640,8 milions amb descensos clars com els de la Xina (7,7%) i l’Índia (4,5%). Un dels descensos més notoris, especialment marcat per la guerra, ha estat el de les vendes cap a Israel amb una davallada del 48%. En canvi, a l’Àfrica es va produir un augment de les exportacions amb un 14,2%.
El químic, el sector més exportador de Catalunya
Pel que fa als sectors, el més exportador de Catalunya segueix sent el sector químic amb un total de 1.916,8 milions tot i viure una davallada de l’1,2% respecte del 2024, mentre que, en segon lloc, es van situar l’alimentació, les begudes i el tabac amb un total de 1.282,1 milions i seguits dels béns d’equip amb 1.102,1 milions, dos sectors que han augmentat les exportacions en un 1% i un 6,2% respectivament.