El 14,4% de les empreses catalanes s’han vist afectades pels aranzels dels EUA
Emma Monrós Rosell
10/11/2025 12:19

El 2025 ha estat marcat per la tornada de Donald Trump a la Casa Blanca i les seves mesures proteccionistes que han desencadenat una guerra aranzelària arreu del món. A Catalunya, el 14,4% de les empreses de Catalunya declaren que en el tercer trimestre s’han vist afectats per la pujada dels aranzels dels Estats Units que van entrar en vigor el passat mes d’agost, segons un informe de l’Institut d’Estadística de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona. A més, 3 de cada 10 establiments empresarials declaren que estan “bastant o molt preocupats” per aquesta situació.

Per sectors, un 32,2% de les empreses de l’àmbit industrial es declaren afectats per aquestes mesures aranzelàries. En segon lloc, i amb força distància, es troba el comerç amb un 14,9%. Pel que fa als serveis, els establiments empresarials d’aquest sector han declarat que es veien afectats en un 7,9%; una xifra similar a la de la construcció, que s’ha vist afectada en un 7,8% dels establiments empresarials.

El president dels Estats Units, Donald Trump, amb la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, a Escòcia / EP
Per últim, els establiments de l’hostaleria són els que es declaren menys afectades pels aranzels, només un 2,9%. 

L’activitat industrial és la que presenta el percentatge més elevat d’establiments que es troben bastant o molt preocupats, un 45,1%. 

Augment de la incertesa

Pel que fa a com els aranzels han afectat aquestes empreses, un 89% declara que aquestes mesures imposades per Donald Trump han generat més incertesa. A més, un 63,7% han vist augmentats els costos i un 62,8% han vist com es reduïen els marges. A més, el 43,1% de les empreses de Catalunya apunten que han patit afectacions en la reducció de les vendes i un 24,5% de l’augment de la competència.

Sobre quina estratègia han seguit les empreses per pal·liar els efectes dels aranzels, el 52% han augmentat, o augmentaran, el preu final; mentre el 48,2% es decanten per reduir els marges de benefici.

A banda, els negocis catalans també es plantegen altres estratègies com l’inici o intensificació de vendes dins del mercat europeu, així com la potenciació de nous mercats de venda fora de la UE, a més de la modificació de la cadena de subministraments per diversificar proveïdors.

El president dels Estats Units, Donald Trump, respon a una pregunta durant una entrevista / Europa Press

Per últim, l’estratègia de traslladar la producció o part d’aquesta als Estats Units -que és un dels requisits de Trump per disminuir aranzels- representa només un 7,3% dels moviments adoptats, o que pensen fer-ho, de les empreses catalanes.

Més negociació i diplomàcia comercial

Des d’aquests negocis afectats pels aranzels, consideren que els governs haurien de minimitzar l’impacte de la pujada aranzelària a través de negociacions i diplomàcia comercial, el foment de la producció local, i la reducció de costos logístics.

En relació amb el debilitament del dòlar, el 17,9% d’establiments declaren que els ha afectat el negoci. D’aquests, el 9,3% ho han experimentat de manera negativa mentre un 8,6% de manera positiva.

