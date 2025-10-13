Les mesures aranzelàries impulsades per Donald Trump aquest any a l’inici del seu mandat han generat grans canvis en el comerç internacional, en el qual es comencen a dibuixar certes tendències uns mesos després del terratrèmol que va suposar la mesura iniciada des de la Casa Blanca. Un dels principals focus a combatre per part de Trump amb aquests aranzels era la Xina, que malgrat els intents del magnat ha vist com les seves exportacions han crescut un 8,3% aquest mes de setembre en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquestes xifres es fan publiques uns dies després que Trump anunciés la imposició d’aranzels del 100% a partir de l’1 de novembre i amenacés de suspendre les negociacions comercials.
Tot i que les exportacions als Estats Units des de la Xina van caure en un 27% en el novè mes de l’any, el conjunt de les exportacions del país asiàtic han superat les estimacions que feien alguns economistes sobre aquesta xifra, així com la dada de l’agost que va ser d’un creixement del 4,4%. Malgrat això, les exportacions xineses al país nord-americà han caigut durant sis mesos consecutius.
En els últims mesos, la Xina i els Estats Units han mantingut diverses reunions per poder establir unes condicions de comerç pactades entre tots dos països, després d’una escalada aranzelària entre tots dos països. Ara sembla que aquestes disputes tornarien a tenir lloc, ja que el president estatunidenc ha amenaçat de tornar a pujar els aranzels fins al 100% al país asiàtic perquè Xi Jinping l’acusa de voler controlar l’exportació de certs minerals i terres rares.
Continua l’escalada aranzelària
“Estan passant coses molt estranyes a la Xina! S’estan tornant molt hostils i envien cartes a països de tot el món dient que volen imposar controls d’exportació a tots i cadascun dels elements de producció relacionats amb terres rares i pràcticament a qualsevol altra cosa que se’ls acudeixi, fins i tot si no està fabricada a la Xina“, va publicar el magnat nord-americà en una publicació a la seva xarxa social, Truth Social. El president nord-americà denuncia que els moviments que estan duent a terme des de la Xina estan “obstruirien els mercats” i a més “dificultaria la vida a pràcticament tots els països del món, especialment a la Xina”.
A més d’aquesta amenaça aranzelària, el president estatunidenc també es va fer enrere de la reunió amb Xi, malgrat que en els darrers mesos havien acostat força les posicions entre totes dues potències. Ara, però, sembla que la reunió entre presidents no es durà a terme: “No he parlat amb el president Xi perquè no hi havia cap raó per fer-ho”, va afirmar Trump.