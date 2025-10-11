La guerra comercial entre els Estats Units i la Xina continua endurint-se. El president nord-americà, Donald Trump, ha respost a les últimes mesures comercials del gegant asiàtic amb la imposició d’aranzels del 100% a partir del primer de novembre. A més, Trump ha dit que podria suspendre la reunió d’aquí a tres setmanes amb el president xinès, Xi Jinping, ja que l’acusa de voler controlar l’exportació de certs minerals i terres rares des de la Xina a la resta del món: “Estan passant coses molt estranyes a la Xina! S’estan tornant molt hostils i envien cartes a països de tot el món dient que volen imposar controls d’exportació a tots i cadascun dels elements de producció relacionats amb terres rares i pràcticament a qualsevol altra cosa que se’ls acudeixi, fins i tot si no està fabricada a la Xina“, ha exclamat el magnat nord-americà en una publicació a la seva xarxa social, Truth Social, que ja s’ha convertit en el seu canal oficial personal.
El president nord-americà denuncia que els moviments que estan duent a terme des de la Xina “obstruirien els mercats i dificultaria la vida a pràcticament tots els països del món, especialment a la Xina”. Tenint en compte aquesta situació, Trump assegura que diversos països s’han posat en contacte amb la Casa Blanca atemorits per les polítiques xineses, motiu pel qual considera que ha d’actuar en resposta. Per això, considera que no es pot permetre que la Xina tingui el món “captiu” i monopolitzi certs minerals. “Els EUA també tenen posicions de monopoli, molt més fortes i de més abast que les de la Xina. Simplement, no he decidit utilitzar-les, mai no hi havia cap raó per fer-ho, fins ara“, ha reblat Trump, fent una mostra del seu poder comercial per deixar clara la seva postura en la guerra comercial.
Trump es desdiu de la reunió amb Xi Jinping
A banda d’amenaçar amb aranzels del 100% sobre tots els productes xinesos, a banda de mantenir-los els aranzels ja imposats fins ara, el president nord-americà també s’ha fet enrere de la reunió amb el seu homòleg xinès, malgrat que en els darrers mesos s’havien acostat força les posicions entre les dues potències internacionals. Ara, però, sembla que la reunió entre presidents no es durà a terme: “No he parlat amb el president Xi perquè no hi havia cap raó per fer-ho. Això ha estat una veritable sorpresa, no només per a mi, sinó per a tots els líders del món lliure. Havia de reunir-me amb el president Xi en dues setmanes, a l’APEC, a Corea del Sud, però ara sembla que no hi ha cap raó per fer-ho”, ha reblat el magnat nord-americà.
Trump ja comença a calcular les pròximes passes de la guerra comercial a l’espera dels pròxims moviments del govern xinès: “Per cada element que han pogut monopolitzar, en tenim dos. Mai vaig pensar que arribaria a això, però potser, com amb totes les coses, ha arribat el moment. En última instància, tot i que potencialment sigui dolorós, serà una cosa molt bona, al final, per als EUA. Una de les polítiques que estem calculant en aquest moment és un augment massiu dels aranzels sobre els productes xinesos que entren als Estats Units. Hi ha moltes altres contramesures que, també, s’estan considerant seriosament”, argumenta l’inquilí de la Casa Blanca. De moment, però, el primer pas és imposar aranzels del 100% sobre els productes xinesos, els quals s’afegiran als gravàmens ja imposats: “També l’1 de novembre imposarem controls d’exportació a tot el programari crític. És impossible creure que la Xina hagi pres aquesta acció, però ho ha fet”, conclou.