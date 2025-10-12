El Banc d’Espanya reclama “avaluar obligatòriament” totes les lleis de l’Estat

El Banc d’Espanya reclama augmentar la fiscalització sobre el funcionament de les lleis que s’aprovin a l’Estat espanyol. El governador del regulador monetari espanyol, l’exministre José Luís Escrivá, ha proposat en una compareixença davant el Senat que totes les noves normatives incorporin disposicions “d’avaluació obligatòria” per part d’organismes independents, exteriors al poder executiu. Segons Escrivá, la legislació espanyola necessita una vigilància “molt més fina” del seu funcionament; tant abans com després de la seva aplicació definitiva, per assegurar que “compleixen els objectius” per a les quals han estat dissenyades.
En el parlament que va protagonitzar a la cambra alta, Escrivá ha reconegut que es tracta d’un problema que ha detectat a totes les escales reguladores espanyoles. “Quan era president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) hi vaig insistir molt. Després, ho vaig poder veure des de dins de l’administració, i encara ho veig ara des de fora”, ha reiterat l’exministre. El model que pren com a referència és el dels països nòrdics i Dinamarca, que ja han establert una sèrie d’agències independents dedicades a vigilar el bon funcionament de les lleis que s’hi aproven. Aquestes, a més, poden actuar d’ofici, i “aixecar la mà” si detecten que una norma no està servint per a allò que va ser aprovada. L’Estat, ha assegurat, “pateix un dèficit avaluador” que especialment es troba en el model fiscal a mitjà termini. “A Espanya es gestiona bé el mitjà termini, però li manca una perspectiva més llarga”, ha afegit el governador; que considera aquesta característica la divisió entre els països amb un bon funcionament del sector públic i aquells que presenten deficiències.
El cas de les pensions
Tal com ha recordat Escrivá, ja hi ha diverses normes a l’Estat que incorporen aquesta mena de mecanismes, amb les seves pròpies agències de vigilància. És el cas de les pensions, en les quals consta un mecanisme d’anàlisi que obliga la mateixa AIReF a estudiar-ne el funcionament cada tres anys. I, com en el cas escandinau, si no es compleixen els objectius establerts, obliga l’Autoritat a intervenir d’ofici davant l’executiu i el Parlament. També l’Ingrés Mínim Vital obre la porta a una “avaluació sistemàtica” per part de l’Agència.
Tot i això, detecta un problema important respecte de la descentralització de l’Estat. L’AIReF només patrulla normatives que tenen l’administració espanyola com a executor. Només vigila els governs regionals si aquests mateixos ho demanen. “Les comunitats podrien tenir les seves pròpies agències o mitjans d’avaluació”, ha demanat el governador.