Sindicats del taxi demanden la CNMC per “protegir” les plataformes de VTC

La pugna entre el taxi i les plataformes de VTC continuarà als tribunals tot i la imminent aprovació de la nova llei del sector. Dues agrupacions de taxistes com Élite Taxi i Taxi Project 2.0 han presentat aquest divendres una demanda a l’Audiència Nacional contra la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per “protegir” Uber, Cabify i Bolt. Les associacions consideren que Competència va arxivar “sense investigar” les “pràctiques col·lusòries i de competència deslleial” de les plataformes, tot permetent la seva supervivència en el sector.
Segons denuncien els sindicats en un comunicat emès aquest mateix divendres, les tres empreses assenyalades continuen “ajustant els seus preus de manera simultània i discriminatòria” per tal de “cobrar més”. Asseguren que hi ha “estudis independents” que ho demostren i, per aquest motiu, lamenten que la CNMC “decidís mirar cap a una altra banda” al març, quan va tancar l’expedient que tenia sobre el cas. A parer de les agrupacions de taxistes, l’organisme que presideix Cani Fernández “va incomplir el seu deure legal de protegir la competència” i va actuar com un “escut de les multinacionals”. Així mateix, critiquen que tot plegat pretén la “destrucció” del sector del taxi.
Una normativa que costaria fins a 6.000 acomiadaments
Cal recordar que la proposició de llei per al sector del taxi va presentar-se oficialment a finals de setembre al Parlament. El projecte compta amb el suport dels grups del PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP i ara entra en un procés de negociació i modificacions que culminarà en els pròxims mesos amb el nou reglament. No hi estan d’acord ni la patronal Unauto ni les diferents plataformes de VTC, que en les darreres setmanes han aixecat la veu per denunciar el sisme laboral que suposarà l’aplicació de la regulació, que podria traduir-se en fins a 6.000 acomiadaments. Unauto ha calculat que, si la normativa tira endavant com està previst, s’hauran de pagar fins a 55 milions en concepte de prestacions d’atur i es perdrien els salaris per valor de 127 milions d’euros l’any que corresponen a aquesta part del sector, que aporta a les arques públiques 72 milions anuals.
Per la seva banda, Cabify, Ubert i Bolt carreguen també contra el projecte de llei assegurant que provocarà la destrucció de 4.000 llocs de treball només vinculats a les seves plataformes, empitjorant les alternatives de mobilitat a Barcelona. Les companyies neguen que les VTC competeixin amb el sector del taxi i defensen que poden conviure als carrers de Catalunya.