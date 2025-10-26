Uber alerta que la Llei del taxi retornarà la mobilitat barcelonina “als anys 90”

La imminent aprovació de la nova llei del taxi amenaça de retornar la mobilitat barcelonina “als anys noranta”. Així ho asseguren des de la plataforma Uber, una de les que opera amb VTC i que, per tant, es veurà afectada per la proposició de llei per al sector. La companyia considera que el reglament és “contrari a la innovació” posarà en risc la feina de milers de persones.
“La llei portarà [Barcelona] als anys en què sortir al carrer un dissabte a la nit i buscar un taxi era molt complicat. O un dilluns en hora punta[…] El regalament posa en risc la mobilitat, la innovació, serà un marc regulatori que no serà segur per poder fomentar les inversions en electrificació, en autònoms. I posarà en risc els més de 4.000 conductors de VTC a Barcelona, que es quedaran al carrer”, ha assenyalat el director executiu d’Uber a Espanya i Portugal, Felipe Fernández, en una entrevista a El Periódico publicada aquest diumenge.
Fernández considera “un mite” que les VTC amenacin els taxis. De fet, titlla de “molt minoritari” el rebuig a Uber dins el sector. “No estan risc les feines dels taxistes. Uber i el taxi no són rivals, no es tracta d’Uber o el taxi, sinó que és Uber i el taxi […] Fa 16 anys que vam començar i a cap de les més de 150 ciutats on operem el taxi ha desaparegut per l’arribada d’Uber. Al contrari”, ha insistit. Per posar context a aquestes paraules, el director executiu de la companyia a l’Estat ha assenyalat que més de 2.500 taxistes utilitzen l’aplicació d’Uber a Barcelona, 5000 dels quals s’hi han sumat en els darreres tres mesos.
Malgrat les contundents crítiques, el CEO d’Uber a Espanya i Portugal ha volgut allargar la mà a l’administració, ja que creu que encara “no és massa tard” per modificar la llei del taxi, que està prevista per al 2026. “Som a temps d’ajustar les condicions de la llei perquè sigui inclusiva i no excloent”, ha remarcat. Si bé Fernández reconeix que el reglament pot posar en risc les inversions que la companyia vol fer a la capital catalana, nega que tinguin plantejat marxar de Barcelona si es limita la seva activitat. “Nosaltres arribem a Barcelona per quedar-nos-hi. L’acord del Barça n’és una mostra, i és només una part del que continuarem fent […] Si la llei avança, nosaltres seguirem a Barcelona i continuarem adaptant-nos, com sempre fem, a les regulacions que es canvien a les ciutats on operem”, ha conclòs.
Fins a 6.000 acomiadaments
Cal recordar que la proposició de llei per al sector del taxi va presentar-se oficialment a finals de setembre al Parlament. El projecte compta amb el suport dels grups del PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP i ara entra en un procés de negociació i modificacions que culminarà en els pròxims mesos amb el nou reglament. No hi estan d’acord ni la patronal Unauto ni les diferents plataformes de VTC, que en les darreres setmanes han aixecat la veu per denunciar el sisme laboral que suposarà l’aplicació de la regulació, que podria traduir-se en fins a 6.000 acomiadaments.