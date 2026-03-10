La llei del taxi s’enfronta a l’últim escull abans de la seva tramitació

El Parlament de Catalunya debatrà aquest dimecres la proposta de llei del taxi per avançar finalment en la seva tramitació. Sis mesos després que el PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP registressin el projecte de llei de transport de persones en vehicles de fins a nou places, la cambra catalana celebrarà el debat a la totalitat de la normativa, que amb tota probabilitat haurà de salvar els recursos que presentaran una part del col·lectiu de les VTC. Amb aquesta planejament, es pretén ordenar el sector i establir funcions específiques per a cada tipus de servei, entre taxis, vehicles de transport amb conductor (VTC), limusines i els vehicles d’Alta Disposició, una nova modalitat amb una funció similar als VTC clàssics.
“Estem convençuts de la seguretat jurídica de la proposta. Però en qualsevol cas, durant el procediment parlamentari hi ha lletrats i el Consell de Garanties Estatutàries que vetlla per la seguretat jurídica d’aquesta llei i de totes les que tramita el Parlament”, ha assenyalat al respecte la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en una compareixença davant els mitjans aquest dimarts. La proposta de llei haurà de salvar demà una esmena a la totalitat de Vox abans de poder-se aprovar definitivament. Un cop superat aquest obstacle, arrencarà la tramitació legislativa que acabarà de definir com queda el text finalment.
El projecte que anirà a debat demà al ple del Parlament reconeix el taxi com un servei econòmic d’interès general i el situa en una posició preeminent amb obligacions de servei públic, com la universalitat, l’accessibilitat i la continuïtat, i amb tarifes oficials. També regula i limita les VTC com un servei privat amb un paper complementari que requereix, en tot cas, la contractació prèvia per part del client. A més, s’introdueix una nova modalitat de vehicles d’alta disposició pensada per a trasllats en circumstàncies o esdeveniments concrets, serveis que haurien de tenir una precontractació mínima de dues hores i cobrir un temps, com a mínim, d’una hora.
Coneixement mínim de català i règim sancionador
La proposició també regula les empreses intermediàries de contractació d’aquests serveis de transport, incloses les plataformes digitals, i crea una infraestructura de dades per a fer el seguiment dels serveis i millorar la planificació del sector. Entre altres aspectes, el text pretén obligar els taxistes a tenir un coneixement mínim de català (nivell B1), fixant un termini transitori per obtenir-lo, i incorpora un règim sancionador amb multes fins a 6.000 euros per infraccions molt greu.