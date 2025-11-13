La gran banca obre el camp de batalla pel crèdit a les pimes

Les petites i mitjanes empreses han estat al centre del conflicte financer de l’any, especialment a Catalunya. Fora del Principat, l’OPA del BBVA al Banc Sabadell era “qüestió de preu”; però en un país amb un 98% de pimes, la desaparició d’una font de finançament tan rellevant com el Sabadell arribava a l’escala d’amenaça existencial. Les patronals catalanes es barallaven per concretar la mida exacta del forat que deixaria una fusió en l’accés a finançament per al teixit de negoci del país: mentre que Pimec apuntava a 54.000 milions d’euros, que haurien desaparegut de l’abast de botigues, bars i fàbriques locals, Foment del Treball l’ampliava fins a 75.000 milions d’euros. La compra del Sabadell no ha reeixit, però les principals entitats financeres de l’Estat han llegit el conflicte com una escletxa per colar-se a un segment molt complicat per als prestadors que no hi tenen, com a mínim, un peu. “El de les pimes és un entorn molt complex, molt tancat, amb relacions a molt llarg termini; i nosaltres hi som a dins“, ha destacat el conseller delegat de l’entitat catalana, César González-Bueno, en la presentació dels resultats del tercer trimestre, celebrada aquest mateix dijous. Bona part de la banca de l’Ibex, en plena postguerra, s’ha llançat a reclamar el seu tros del pastís.
Tres dels quatre principals bancs de l’Ibex-35 han indicat, en la primera temporada de resultats sense OPA en prop de dos anys, que les empreses en general i les petites i mitjanes en particular són objectius prioritaris. El mateix González-Bueno ho ha aclarit: per a la banca, és un segment rendible i amb garanties. La mitjana de la relació comercial entre el Sabadell i les pimes que en són clients és de 15 anys, i les operacions prometen una continuïtat a llarg termini, especialment quan el finançament va a parar a inversions estructurals. En aquest sentit, l’entitat catalana pretén escalar encara més la seva presència entre la base productiva. Com han repetit fins a no poder més durant la seva resistència particular al BBVA, una de cada dues pimes de l’Estat formen part de la seva cartera de crèdit; si bé moltes hi compten per a una part petita de les seves necessitats de crèdit. “Tenim marge de creixement si captem més part de les necessitats de finançament de les empreses que ja treballen amb nosaltres”, ha valorat el directiu; conscient que es tracta d’un mercat “altament competitiu”.
Tot i les noves incorporacions al mercat, el CEO ha avisat que ha aconseguit fer créixer “marginalment” la seva quota de mercat en el segment empresarial, si bé no ha ofert dades detallades. Durant el darrer trimestre, segons el balanç de la companyia, hauria fet un pas enrere d’un 1% en la nova generació de crèdit a petites i mitjanes empreses, fins als volts dels 3.500 milions d’euros; mentre que el viu augmenta lleugerament, un 0,2%, fins a tocar dels 8.300 milions. “Tenim meridianament clar que volem continuar creixent, perquè la quota encara podria ser millor”, ha declarat González-Bueno; que considera aquest àmbit la “joia de la corona” del negoci sabadellenc a l’Estat. En línia amb el conjunt de l’estratègia del banc, el focus no està posat a captar nous clients; sinó a ampliar la relació amb els que ja hi són. El conseller delegat ha descrit la variació del focus de la companyia en els darrers anys com una “vacuna” contra el risc: posar el focus en negocis segurs, malgrat que tinguin un sostre de rendibilitat més baix. També és el cas pel que fa als préstecs corporatius: “volem ser líders en aquelles relacions que coneixem bé, amb mètriques de valoració de risc clares”.
CaixaBank i BBVA toquen a la porta
En plena OPA, mentre el banc encara esperava el veredicte de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en la fase 2 d’estudi de l’expedient, el president del Sabadell, Josep Oliu, va constatar que la mala maror causada per BBVA obria la porta a la competència dels seus mercats clau. En el moment, cal recordar, el regulador va rebutjar les peticions de personar-se d’una vuitantena d’entitats empresarials, que volien valorar els perills de la fusió; i només va escoltar actors del sector financer. “És com si preguntem a la guineu què li sembla que deixin anar les gallines”, va ironitzar el vallesà. Els resultats del 2025 de CaixaBank i BBVA hi van donar la raó, especialment en l’àmbit de les petites i mitjanes empreses. Val a dir que el Banc de Bilbao registrava guanys en quota de mercat entre les pimes catalanes ja abans d’assaltar el Sabadell: en els anys posteriors a la pandèmia, entre el 2021 i el 2023, va augmentar un 2,3% la seva presència en el crèdit de les empreses del Principat, mentre que el banc local va perdre prop d’un 4%. La tendència s’ha mantingut en el bienni 2024-25: segons un informe de la consultora Madison, l’entitat basca hauria estat la que més espai al sector va guanyar en la primera meitat del curs, amb una expansió del 26% entre les empreses de tot l’Estat. El mes d’agost, de fet, van constatar una alça interanual del muntant prestat d’un 17%, fins a fregar els 50.000 milions d’euros. Ja amb l’OPA fracassada, la companyia ha continuat acostant-se a potencials clients empresarials, amb més de 120.000 ajudes a la internacionalització per a empreses de l’Estat, de les quals unes 34.000 són catalanes.
A les aspiracions de BBVA s’afegeix CaixaBank, que també ha accelerat la seva captació de clients entre les petites i mitjanes empreses. El balanç del tercer trimestre de l’entitat registra una alça en la cartera creditícia empresarial del 4,2% entre el gener i el setembre. En total, va concedir més de 160.000 milions d’euros en nous crèdits per a negocis entre el gener i el setembre del 2025. En la presentació de resultats, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, va reconèixer la seva intenció d’atraure més operacions de finançament a pimes, si bé va desvincular el projecte de l’OPA al Sabadell. “Hem seguit els esdeveniments, però de forma anecdòtica”, va descartar el directiu. En total, van aportar un 16% més de préstecs en aquest segment, dels quals la meitat corresponia a pimes. “Hi estem guanyant quota de mercat”, descrivia Gortázar; però no necessàriament concentrada als nuclis d’influència del Sabadell. “No creixem en cap regió concreta, ni a costa de cap jugador específic”, postil·lava. Amb aquest moviment, CaixaBank contraresta la rebaixa en la quota de mercat del crèdit hipotecari, a on ha vist com competidors com el mateix BBVA, així com el Santander o Bankinter, han penetrat amb ofertes agressives i preus baixos.
La bona salut de la pime catalana
Segons fonts del Sabadell, l’actual és un bon moment per escalfar el crèdit a les petites i mitjanes empreses, en tant que la seva salut financera està en màxims. A diferència de les primeres dècades del segle XXI, en què els negocis patien un palanquejament important, “el nivell d’endeutament privat a tot l’Estat és molt baix”. Per tant, hi ha un important marge per buscar creixements finançats amb crèdits. Segons constatava el darrer Anuari de la Pime Catalana, l’estudi general que elabora Pimec amb dades de totes les petites i mitjanes empreses associades, el 2023 -l’últim any per al qual hi ha xifres completes- la ràtio de recursos propis sobre el passiu dels negocis del Principat es va situar per sobre del 55%, tornant als nivells previs a la pandèmia.
A més, l’endeutament a curt i a llarg termini va caure, tant a curt termini (-0,7%) com a llarg (-1,2%); fet que, segons l’entitat, obre la porta a una aposta general per les inversions com a mètode de creixement orgànic. A més, amb els tipus d’interès ja estabilitzats en el 2%, el cost dels préstecs és més baix que en els darrers dos anys, i més companyies es podran plantejar demanar-ne un a la cerca d’activitats més productives. La patronal, però, reclama a la banca una mirada llarga pel que fa a les aportacions a les empreses: “proporcionar finançament no és simplement concedir crèdit. És confiar en un projecte”. Caldrà veure quin és el banc que, en la contesa per la “joia de la corona” de l’activitat financera, surt guanyador.