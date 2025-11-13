Reobre l’administració federal dels Estats Units després de 43 dies de paràlisi

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquest dijous la llei de finançament que posa fi al tancament del govern federal més llarg de la història del país amb 43 dies. Diversos senadors i congressistes demòcrates han trencat la disciplina de vot del seu partit i han permès l’aprovació del controvertit paquet de mesures al Senat i a la Cambra de Representants que permet que un milió de treballadors públics tornin als seus llocs de feina després de gairebé un mes i mig. “Amb la meva signatura, el govern federal reprendrà les seves operacions i la meva administració, juntament amb els seus socis al Congrés, continuarà treballant per reduir el cost de vida, restablir la seguretat pública i fer els Estats Units assequibles de nou per a tots els estatunidencs”, ha dit Trump durant l’acte de la signatura.
El polèmic mandatari, que ha titllat la paràlisi del govern federal com el “tancament demòcrata”, ha acusat l’oposició d’haver “infligit un dany massiu” al país, ja que durant les sis setmanes que ha durat la crisi s’han cancel·lat 20.000 vols per manca de controladors, s’han cancel·lat els fons del Programa d’Assistència Nutricional Suplementària (SNAP) del qual depenen més de 40 milions de ciutadans i ha paralitzat l’activitat de la seva administració. El paquet de mesures de finançament aprovat aquesta setmana a les dues cambres proporciona fons per recuperar la normalitat a desenes d’agències federals, museus, parcs nacionals i aeroports. També es garanteixen els fons per a l’administració federal fins a finals de gener del 2026.
La fuga de vots ha generat una nova crisi interna al Partit Demòcrata, que havia agafat una mica d’oxigen després de les victòries electorals a nova York, Virgínia i Nova Jersey. Els vuit senadors demòcrates i els sis congressistes que han votat a favor del paquet de mesures han justificat la seva decisió per la necessitat de reactivar el finançament federal. El tancament de l’administració federal va començar el passat 1 d’octubre després que els demòcrates rebutgessin votar la proposta provisional al Senat perquè no incloïa una pròrroga del programa federal de subsidis per a assegurances mèdiques conegut com a Obamacare. Els demòcrates díscols han pactat amb el Partit Republicà aprovar la iniciativa a canvi d’una futura votació sobre les ajudes sanitàries que beneficien 24 milions de ciutadans que no té massa recorregut per l’oposició frontal de molts conservadors.