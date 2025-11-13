Reabre la administración federal de Estados Unidos tras 43 días de parálisis

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves la ley de financiamiento que pone fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia del país con 43 días. Varios senadores y congresistas demócratas han roto la disciplina de voto de su partido y han permitido la aprobación del controvertido paquete de medidas en el Senado y en la Cámara de Representantes que permite que un millón de trabajadores públicos regresen a sus puestos de trabajo después de casi un mes y medio. “Con mi firma, el gobierno federal reanudará sus operaciones y mi administración, junto con sus socios en el Congreso, continuará trabajando para reducir el costo de vida, restablecer la seguridad pública y hacer que Estados Unidos sea asequible de nuevo para todos los estadounidenses”, dijo Trump durante el acto de la firma.

El polémico mandatario, que ha calificado la parálisis del gobierno federal como el “cierre demócrata”, ha acusado a la oposición de haber “infligido un daño masivo” al país, ya que durante las seis semanas que ha durado la crisis se han cancelado 20,000 vuelos por falta de controladores, se han cancelado los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del cual dependen más de 40 millones de ciudadanos y ha paralizado la actividad de su administración. El paquete de medidas de financiamiento aprobado esta semana en las dos cámaras proporciona fondos para recuperar la normalidad en decenas de agencias federales, museos, parques nacionales y aeropuertos. También se garantizan los fondos para la administración federal hasta finales de enero del 2026.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo / Europa Press

La fuga de votos ha generado una nueva crisis interna en el Partido Demócrata, que había tomado un poco de oxígeno después de las victorias electorales en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey. Los ocho senadores demócratas y los seis congresistas que han votado a favor del paquete de medidas han justificado su decisión por la necesidad de reactivar el financiamiento federal. El cierre de la administración federal comenzó el pasado 1 de octubre después de que los demócratas rechazaran votar la propuesta provisional en el Senado porque no incluía una prórroga del programa federal de subsidios para seguros médicos conocido como Obamacare. Los demócratas disidentes han pactado con el Partido Republicano aprobar la iniciativa a cambio de una futura votación sobre las ayudas sanitarias que benefician a 24 millones de ciudadanos que no tiene mucho recorrido por la oposición frontal de muchos conservadores.