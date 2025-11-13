Multa millonaria a Twitter por anunciar entidades financieras fraudulentas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha impuesto una sanción millonaria a Twitter por anunciar «chiringuitos financieros» sin comprobar su legalidad. El regulador español atribuye a la red social, ahora conocida como X, una «infracción continuada muy grave» por permitir la promoción de la actividad de la empresa Quantum AI sin verificar que esta se producía de acuerdo con la legislación.

La CNMV ya avisó a varios sitios web en el otoño de 2023 que Quantum AI operaba sin licencia y suponía un riesgo de posibles fraudes o estafas financieras. Ahora, acusa a la compañía de incumplir el deber de asistencia, dado que no verificó la legalidad del anunciante, ni si este tenía autorización para prestar servicios económicos y financieros en el Estado.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio / EP

Dos años de anuncios

Los cinco millones impuestos a Twitter son una de las cuantías más elevadas que ha impuesto la CNMV en su historia. El supervisor bursátil abrió el expediente sancionador a finales de 2024, más de un año después de la primera alerta, relativa a unos anuncios emitidos en diciembre de 2023. En concreto, las publicaciones consistían en noticias falsas que atribuían a celebridades unos beneficios importantes por el uso de la aplicación de Quantum AI. Entre otros, la entidad fraudulenta utilizó la imagen del actor Antonio Resines, simulando una noticia en el diario El País. En este sentido, el organismo que preside Carlos San Basilio destaca la «relevancia mediática que ha ganado entre la opinión pública» esta publicidad fraudulenta.

Vista la vehemencia de la Comisión, Twitter ha renunciado a interponer recurso alguno contra la multa. Por lo tanto, esta ya es firme. Cabe decir que Quantum AI no es la única entidad que consta en las investigaciones del regulador, pero sí es la que figura en la sanción publicada por ahora.