Multa milionària a Twitter per anunciar entitats financeres fraudulentes

La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha imposat una sanció milionària a Twitter per anunciar “guinguetes financeres” sense comprovar-ne la legalitat. El regulador espanyol atribueix a la xarxa social, ara coneguda com a X, una “infracció continuada molt greu” per permetre la promoció de l’activitat de l’empresa Quantum AI sense verificar que aquesta es produïa d’acord amb la legislació.
La CNMV ja va avisar a diversos llocs web la tardor del 2023 que Quantum AI actuava sense llicència i suposava un risc de possibles fraus o estafes financeres. Ara, acusa la companyia d’incomplir el deure d’assistència, en tant que no va verificar la legalitat de l’anunciant, ni si aquest tenia autorització per a prestar serveis econòmics i financers a l’Estat.
Dos anys d’anuncis
Els cinc milions imposats a Twitter són una de les quanties més elevades que ha imposat la CNMV en la seva història. El supervisor borsari va obrir l’expedient sancionador a finals del 2024, més d’un any després de la primera alerta, relativa a uns anuncis emesos el desembre del 2023. En concret, les publicacions constaven de notícies falses que atribuïen a celebritats uns beneficis importants per l’ús de l’aplicació de Quantum AI. Entre altres, l’entitat fraudulenta va fer servir la imatge de l’actor Antonio Resines, simulant una notícia al diari El País. En aquest sentit, l’organisme que presideix Carlos San Basilio destaca la “rellevància mediàtica que ha guanyat entre l’opinió pública” aquesta publicitat fraudulenta.
Vista la vehemència de la Comissió, Twitter ha renunciat a interposar cap mena de recurs contra la multa. Per tant, aquesta ja és ferma. Val a dir que Quantum IA no és l’única entitat que consta a les investigacions del regulador, però sí que és la que consta a la sanció publicada per ara.