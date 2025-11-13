MónEconomia
Multa milionària a Twitter per anunciar entitats financeres fraudulentes
Alberto Prieto
Alberto Prieto
13/11/2025 09:06

La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha imposat una sanció milionària a Twitter per anunciar “guinguetes financeres” sense comprovar-ne la legalitat. El regulador espanyol atribueix a la xarxa social, ara coneguda com a X, una “infracció continuada molt greu” per permetre la promoció de l’activitat de l’empresa Quantum AI sense verificar que aquesta es produïa d’acord amb la legislació.

La CNMV ja va avisar a diversos llocs web la tardor del 2023 que Quantum AI actuava sense llicència i suposava un risc de possibles fraus o estafes financeres. Ara, acusa la companyia d’incomplir el deure d’assistència, en tant que no va verificar la legalitat de l’anunciant, ni si aquest tenia autorització per a prestar serveis econòmics i financers a l’Estat.

El president de la CNMV, Carlos San Basilio / EP
El president de la CNMV, Carlos San Basilio / EP

Dos anys d’anuncis

Els cinc milions imposats a Twitter són una de les quanties més elevades que ha imposat la CNMV en la seva història. El supervisor borsari va obrir l’expedient sancionador a finals del 2024, més d’un any després de la primera alerta, relativa a uns anuncis emesos el desembre del 2023. En concret, les publicacions constaven de notícies falses que atribuïen a celebritats uns beneficis importants per l’ús de l’aplicació de Quantum AI. Entre altres, l’entitat fraudulenta va fer servir la imatge de l’actor Antonio Resines, simulant una notícia al diari El País. En aquest sentit, l’organisme que presideix Carlos San Basilio destaca la “rellevància mediàtica que ha guanyat entre l’opinió pública” aquesta publicitat fraudulenta.

Vista la vehemència de la Comissió, Twitter ha renunciat a interposar cap mena de recurs contra la multa. Per tant, aquesta ja és ferma. Val a dir que Quantum IA no és l’única entitat que consta a les investigacions del regulador, però sí que és la que consta a la sanció publicada per ara.

Més notícies
Notícia: Reobre l&#8217;administració federal dels Estats Units després de 43 dies de paràlisi
Comparteix
Trump ha signat la llei de finançament que permet recuperar l'activitat a un milió de treballadors governamentals
Notícia: El Sabadell deixa enrere l&#8217;OPA amb un benefici de 1.390 milions fins al setembre
Comparteix
El banc català continua creixent en la pràctica totalitat de línies de negoci | El tercer trimestre deixa una erosió del benefici del 14%
Notícia: El forat de SoftBank a Nvidia fa témer l&#8217;esclat de la bombolla de la IA
Comparteix
La venda d'accions de Softbank per apostar per la creadora de ChatGPT assenyala els límits del creixement desenfrenat de les tecnològiques
Notícia: La deriva cap als lloguers de temporada força una nova regulació en l&#8217;habitatge
Comparteix
El Parlament i el Congrés intenten, de nou, tirar endavant un control als arrendaments temporals | La mesura podria generar una reducció de l'oferta, però els experts no contemplen la desregulació

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa