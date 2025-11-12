La inversió immobiliària superarà els 50.000 milions el 2030

El mercat busca donar resposta a la manca d’oferta immobiliària que pateix l’Estat espanyol, especialment en els seus nuclis de població més tensos. Segons un informe elaborat per l’empresa Urbanitae i la consultora KPMG, la inversió en noves promocions es dispararà un 43% en els pròxims cinc anys, des dels 35.000 milions en què es va tancar el 2024 fins a superar els 50.000 milions l’any 2030. Els especialistes darrere del document, titulat I Observatori del finançament del sector promotor, preveuen que aquest creixement vingui acompanyat d’un canvi en la composició del nou capital: les aportacions de la banca caurien substancialment, mentre que creixerà el finançament alternatiu, com ara el provinent de fons d’inversió especialitzats, capital risc o fins i tot plataformes de crowdfunding.
En concret, la banca va aportar prop del 60% dels 35.000 milions invertits en immobiliari a l’Estat el passat 2024, mentre que els operadors alternatius es van quedar als volts del 30%. Al final de la dècada, però, les tendències seran oposades: els experts d’Urbanitae i KPMG projecten que els crèdits de la banca tradicional ocuparan entre el 51 i el 53% del total del nou finançament per al sector el 2030; mentre que els aportadors no convencionals s’enfilarien fins al 40%, uns 20.000 milions d’euros aportats en només cinc anys.
El domini de la banca
“Aquestes previsions reflecteixen la consolidació del finançament alternatiu com un pilar essencial del nou cicle inversor del sector promotor”, ha defensat el conseller delegat de la firma, Diego Besard. Segons el directiu, aquest format “actua com a pont entre el capital i el crèdit tradicional” de cara a un període més exigent a l’hora d’aconseguir crèdits. Per la seva banda, el soci en FS Consulting Strategy de KPMG a l’Estat, Carlos Cuatrecasas, ha destacat la rellevància dels vehicles inversors com a motors econòmics en “fases” de la construcció de les quals la banca se sol allunyar, com ara l’adquisició de sòl; o en iniciatives de “nous formats residencials” per a les que les grans finances encara no semblen estar preparades. En altres geografies, lluny de l’Europa continental, aquest rol ja està més que consolidat. És el cas dels països anglosaxons: al Regne Unit els fons i les iniciatives similars ja aporten més del 40% del nou finançament immobiliari; mentre que als Estats Units ja arriba al 50%.