La farmacèutica catalana Almirall ha multiplicat per cinc els beneficis que ha obtingut fins al setembre fins als 39,1 milions d’euros, superant els 7,2 milions obtinguts en el mateix període de l’any anterior, segons ha comunicat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Des de la companyia apunten que la millora dels resultats ha vingut impulsada per la variació comptable derivada de la revaluació del preu de l’acció.
Els ingressos de la companyia durant els tres primers trimestres de l’any han pujat fins als 820,7 milions d’euros, un 12,8% més. Segons la farmacèutica aquest increment s’ha donat per l’impuls de les vendes de dermatologia, que han augmentat un 24,5%, i per l’augment de vendes en els mercats europeus, un 15,9% més. En canvi, la companyia informa que les vendes d’Almirall als Estats Units han disminuït un 15,4% en aquest període, que ha estat marcat per la inestabilitat causada pels aranzels de Donald Trump. A més, a la resta del món la facturació va disminuir un 9,4% fins als 34,6 milions.
Des d’Almirall han comunicat que el creixement de vendes registrat en aquests primers nou mesos de l’any ha estat sòlid. En aquest sentit, apunten que la divisió de productes contra la psoriasi van facturar 442,4 milions d’euros a Europa, un 24,5% més que el mateix període de l’any passat.
Més despesa en estudis per a nous medicaments
En els nou primers mesos de l’any, Almirall va gastar 102,4 milions en nous medicaments, un 13,7% més que el 2024, és a dir, en despeses per estudis clínics en fase inicial i mitjana. D’aquesta manera, la farmacèutica va dedicar un 12,5% de les seves vendes netes al departament d’I+D de la companyia.
Pel que fa a l’Ebitda registrat en aquests primers nou mesos, la companyia apunta que es va situar en els 180,7 milions d’euros, un 27,1% més, impulsat per la venda de productes de dermatologia i la reducció de les despeses generals. D’aquesta manera, el marge brut s’ha mantingut en el 64,9%.
Almirall ha reiterat les estimacions i preveu un creixement d’entre el 10% i el 13% de les vendes i un Ebitda d’entre 220 i 240 milions d’euros.
Després de la publicació dels resultats, l’acció s’ha revalorat un més d’un 10% fins als 12,8 euros.