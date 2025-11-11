La multinacional japonesa SoftBank Gropu ha guanyat un benefici net de 14.040 milions d’euros al tancament del segon trimestre, en part per la seva participació en empreses del sector de la intel·ligència artificial. Aquest resultat suposa millorar un 112% les xifres que la companyia japonesa va assolir el mateix període de l’any anterior. Amb aquests resultats sobre la taula, el grup inversor asiàtic ha decidit vendre tota la seva participació a Nvidia –l’equivalent a 32,1 milions d’accions– per 5.042 milions d’euros. SoftBank, que no ha detallat els motius d’aquest moviment, va augmentar el passat març la seva participació en prop de 3.000 milions d’euros per consolidar la seva influència en el món de la IA, però la incertesa que provoca algunes previsions del mercat podrien haver fet créixer el temor a una baixada del preu.
Les accions de Nvidia havien augmentat a ritmes vertiginosos, en base, sobretot, a unes previsions molt optimistes del seu domini sobre el mercat IA i els ingressos futurs previstos. Unes previsions que alguns analistes consideren arriscades i que podrien estar fins i tot sobrevalorades. El moviment de SoftBank afegeixen inestabilitat i alimenten els discursos que apunten a un possible retrocés de les accions. Malgrat desprendre’s de la seva participació a Nvidia, SoftBank continua tenint presència en algunes de les companyies d’IA més rellevants a escala mundial, com OpenIA –matriu de ChatGPT– i Oracle. El bon rendiment de les seves accions han impulsat una revalorització de la companyia nipona a la borsa.
Desdoblament de les accions
SoftBank també ha anunciat que el consell d’administració ha aprovat un desdoblament de les accions –quatre accions per cada títol– que s’executarà a principis de gener. La idea, expliquen, és que les accions siguin econòmicament més accessibles i que així augmenti la seva base d’accionistes. El moviment es registrarà el 30 de desembre de 2025 i des d’aquell moment les accions que hi hagi en tancar la borsa es dividiran en les noves proporcions.