Nvidia, l’empresa tecnològica nord-americana, ha aconseguit en el seu tercer trimestre fiscal consolidar uns ingressos rècord de 57.006 milions de dòlars, i un benefici net de 31.910 milions, el que suposa un increment de 65,2%. D’aquesta manera, la companyia dirigida per Jensen Huang ha trencat les perspectives que rebaixaven els seus resultats després que el sector tecnològic hagi patit pèrdues en borsa en els últims dies per por a una “bombolla de la IA”.
Entre els mesos d’agost i octubre, Nvidia ha reportat un increment del 62,5% dels ingressos comparat amb el mateix període del 2024. A més, els ingressos han augmentat un 22% per sobre de la facturació del trimestre anterior, superant les expectatives de la companyia.
Segons ha destacat la companyia tecnològica, els ingressos del segment de centre de dades van arribar a un rècord de 51.200 milions, un 66% més que l’any anterior. Per altra banda, els ingressos del segment de jocs de Nvidia en el tercer trimestre van augmentar un 30%.
D’aquesta manera, durant els nou primers mesos de l’any fiscal, Nvidia ha obtingut uns beneficis nets de fins a 77.107 milions de dòlars, el que representa un augment del 51,8% en un any.
“El cercle virtuós de la IA”
En línia amb aquests ingressos rècord, el conseller delegat de Nvidia, Jensen Huang, apunta que les GPU -unitats de processament gràfic- per al núvol “estan esgotades” i que “la demanda de computació segueix accelerant-se i multiplicant-se”. “Hem entrat en el cercle virtuós de la IA”, ha defensat Huang.
Amb aquestes dades, la companyia preveu que de cara al quart trimestre s’assoleixi un nou rècord de 65.000 milions en ingressos, amb una desviació del 2%.
“L’ecosistema de la IA està escalant ràpidament, amb més creadors de models bàsics, més ‘startups’ d’IA, en més indústries i en més països. La IA està present a tot arreu”, afegeix Huang.
Amb aquestes afirmacions, Huang aporta seguretat a un sector que augurava el límit de les grans tecnològiques. Després de veure una reducció de més del 7% en la cotització del S&P500 durant les últimes dues setmanes, les accions de Nvidia van tancar la sessió amb una pujada del 2,85%.