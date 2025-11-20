Nvidia, la empresa tecnológica estadounidense, ha conseguido en su tercer trimestre fiscal consolidar unos ingresos récord de 57.006 millones de dólares, y un beneficio neto de 31.910 millones, lo que supone un incremento del 65,2%. De esta manera, la compañía dirigida por Jensen Huang ha superado las expectativas que rebajaban sus resultados después de que el sector tecnológico haya sufrido pérdidas en bolsa en los últimos días por miedo a una “burbuja de la IA”.

Entre los meses de agosto y octubre, Nvidia ha reportado un incremento del 62,5% de los ingresos comparado con el mismo período del 2024. Además, los ingresos han aumentado un 22% por encima de la facturación del trimestre anterior, superando las expectativas de la compañía.

Según ha destacado la compañía tecnológica, los ingresos del segmento de centro de datos alcanzaron un récord de 51.200 millones, un 66% más que el año anterior. Por otro lado, los ingresos del segmento de juegos de Nvidia en el tercer trimestre aumentaron un 30%.

De esta manera, durante los nueve primeros meses del año fiscal, Nvidia ha obtenido unos beneficios netos de hasta 77.107 millones de dólares, lo que representa un aumento del 51,8% en un año.

«El círculo virtuoso de la IA»

En línea con estos ingresos récord, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, señala que las GPU -unidades de procesamiento gráfico- para la nube “están agotadas” y que “la demanda de computación sigue acelerándose y multiplicándose”. “Hemos entrado en el círculo virtuoso de la IA”, ha defendido Huang.

Con estos datos, la compañía prevé que de cara al cuarto trimestre se alcance un nuevo récord de 65.000 millones en ingresos, con una desviación del 2%.

“El ecosistema de la IA está escalando rápidamente, con más creadores de modelos básicos, más ‘startups’ de IA, en más industrias y en más países. La IA está presente en todas partes”, añade Huang.

Con estas afirmaciones, Huang aporta seguridad a un sector que auguraba el límite de las grandes tecnológicas. Tras ver una reducción de más del 7% en la cotización del S&P500 durante las últimas dos semanas, las acciones de Nvidia cerraron la sesión con una subida del 2,85%.