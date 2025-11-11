La multinacional japonesa SoftBank Group ha obtenido un beneficio neto de 14.040 millones de euros al cierre del segundo trimestre, en parte por su participación en empresas del sector de la inteligencia artificial. Este resultado supone mejorar un 112% las cifras que la compañía japonesa alcanzó en el mismo período del año anterior. Con estos resultados sobre la mesa, el grupo inversor asiático ha decidido vender toda su participación en Nvidia –el equivalente a 32,1 millones de acciones– por 5.042 millones de euros. SoftBank, que no ha detallado los motivos de este movimiento, aumentó el pasado marzo su participación en cerca de 3.000 millones de euros para consolidar su influencia en el mundo de la IA, pero la incertidumbre que provocan algunas previsiones del mercado podría haber hecho crecer el temor a una bajada del precio.

Las acciones de Nvidia habían aumentado a ritmos vertiginosos, en base, sobre todo, a unas previsiones muy optimistas de su dominio sobre el mercado IA y los ingresos futuros previstos. Unas previsiones que algunos analistas consideran arriesgadas y que podrían estar incluso sobrevaloradas. El movimiento de SoftBank añade inestabilidad y alimenta los discursos que apuntan a un posible retroceso de las acciones. A pesar de desprenderse de su participación en Nvidia, SoftBank continúa teniendo presencia en algunas de las compañías de IA más relevantes a escala mundial, como OpenAI –matriz de ChatGPT– y Oracle. El buen rendimiento de sus acciones ha impulsado una revalorización de la compañía nipona en la bolsa.

El presidente y CEO de Nvidia Jensen Huang / Europa Press (EP)

Desdoblamiento de las acciones

SoftBank también ha anunciado que el consejo de administración ha aprobado un desdoblamiento de las acciones –cuatro acciones por cada título– que se ejecutará a principios de enero. La idea, explican, es que las acciones sean económicamente más accesibles y que así aumente su base de accionistas. El movimiento se registrará el 30 de diciembre de 2025 y desde ese momento las acciones que haya al cerrar la bolsa se dividirán en las nuevas proporciones.