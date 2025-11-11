El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha tombat els requisits que imposava fins ara la Unió Europea als estats membres per fixar i actualitzar els salaris mínims legals per una “ingerència directa” en les competències. Arran de les queixes de Dinamarca respecte a aquestes obligacions, el TJUE ha anul·lat aquesta disposició, a més d’una prohibició sobre la disminució dels salaris mínims quan estan subjectes a una indexació automàtica, però ha validat el gruix de la directiva europea.
L’octubre del 2022 es va aprovar la directiva dels salaris mínims per establir “un marc europeu” que garantís l’adequació d’aquests salaris mínims legals en aquells estats on existeixen, a més de poder fomentar la negociació col·lectiva per fixar aquests. Tot i que no establia xifres concretes, la directiva apuntava que els salaris mínims legals han de tenir en compte el cost de vida, la quantia general dels salaris i la seva distribució, així com la taxa de creixement dels salaris i els nivells i l’evolució de la productivitat nacional a llarg termini.
Des de Dinamarca consideren que aquesta normativa europea vulnera el repartiment de les competències entre els estats membres i la UE. A Dinamarca no existeix un salari mínim nacional establert, ja que s’han de negociar a través de convenis col·lectius entre els sindicats i les patronals.
El TJUE considera que la UE s’excedeix en les seves competències quan estableix una sèrie de criteris obligatoris per fixar i actualitzar els salaris mínims legals, i quan impedeix la disminució del salari mínim legal en cas que hi hagi un mecanisme automàtic d’indexació d’aquests salaris.
Es manté el gruix de la directiva sobre salaris mínims
El TJUE desestima la resta del recurs de Dinamarca i valida el gruix de la directiva europea sobre salaris mínims. Així, el tribunal assegura que la norma respecta la competència dels estats sobre el dret d’associació i sindicació, ja que la norma europea no obliga a imposar l’afiliació d’un nombre més gran de treballadors a una organització sindical.
La Comissió Europea ha celebrat la sentència del TJUE i ha assegurat que els salaris mínims adequats “són essencials per a l’equitat social i per a una economia productiva i inclusiva”.
Després que s’hagi fet pública aquesta sentència, el director general de la patronal europea Business Europe, Markus J Beyrer, ha demanat als legisladors europeus “abstenir-se d’extralimitar-se” en les seves competències.