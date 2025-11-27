Grifols nomena Tomás Dagá vicepresident de la ‘joint venture’ a Egipte

Moviments importants a Grifols. La farmacèutica ha nomenat el seu conseller Tomás Dagá com a vicepresident de la ‘joint venture’ a Egipte. Cal recordar que aquest acord de col·laboració entre la companyia i el govern del país africà s’ha traduït sobre el paper en la creació de l’empresa Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD), que té per objectiu desplegar el primer ecosistema integral de plasma no només del país, sinó de tota l’Àfrica i l’Orient Mitjà.
En concret, el projecte compta amb una inversió conjunta d’uns 280 milions d’euros amb els quals Grifols pretén aconseguir l’autosuficiència de plasma abans de 2026 al país, on ha creat 1.200 ocupacions directes de qualitat i alta capacitació tècnica i més de 14.000 indirectes, informa aquest dijous en un comunicat. Amb el nomenament de Dagá, la companyia catalana busca reforçar “l’aliança i direcció estratègica d’un projecte clau per a l’autosuficiència sanitària d’Egipte i per al lideratge de la companyia en la indústria global del plasma”.
El conseller assumirà, doncs, la responsabilitat d’impulsar la consolidació industrial i reguladora del projecte, reforçar la relació institucional amb les autoritats egípcies i accelerar l’entrada en operació plena de tota la cadena de valor. En el comunicat emès aquest dijous, el directiu explica que treballarà “per a consolidar l’impacte econòmic, sanitari i social al país i posicionar a Egipte com a líder per a avançar en el desplegament internacional del projecte”. Al seu torn, la presidenta de la farmacèutica, Anne-Catherine Berner, apunta que Dagá “és un líder clau per a Grifols”, amb un profund coneixement del negoci, i que nomenar-lo garanteix consolidar el projecte a Egipte.
Setze centres de donació i nous equipaments
Actualment, la companyia té setze centres de donació a Egipte, als quals se’n sumaran quatre d’addicionals durant el 2026, un laboratori d’anàlisi i un centre logístic de plasma integral “que garanteix traçabilitat i control màxim en tota la cadena de valor”. A més, està acabant de construir una planta de processament de plasma a Egipte, la primera fase del qual estarà operativa el 2026.