El conseller rebel que va donar suport a l’OPA abandona el Banc Sabadell

El Banc Sabadell tanca el darrer front que quedava actiu de l’OPA hostil fracassada del BBVA. Segons ha informat l’entitat catalana aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el milionari mexicà David Martínez Guzmán, l’accionista i conseller dominical que va acceptar vendre’s les seves accions al Banc de Bilbao, ha renunciat al seu lloc al consell d’administració. Martínez hauria traslladat a la resta del consell la seva dimissió en la reunió celebrada aquest mateix matí.
Martínez, cal recordar, és el primer accionista individual del Sabadell. A través del seu fons, Fintech Europ SARL, controla poc menys del 4% del capital social del banc català, només superat per gegants com BlackRock o socis estratègics de l’escala de Zurich. Va anunciar que accediria a les condicions proposades pel BBVA en la segona reunió del consell per valorar-les, quan la Vela va millorar un 10% l’oferta i va eliminar el component en efectiu per evitar escletxes fiscals. Llavors, la decisió del mexicà va generar un rebombori important, en tant que part de l’entorn dels dos bancs la veia com un avenç de la posició de la resta de grans inversors i, per tant, com un presagi de la victòria del Banc de Bilbao.