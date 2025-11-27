Després d’uns dies de negociacions, finalment els funcionaris públics veuran un augment salarial de l’11% entre el 2025 i el 2028. L’acord s’ha firmat aquest dijous entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i els sindicats UGT i CSIF, després que des de l’executiu es proposés un increment del 10%. Després de firmar aquest acord, Sánchez ha assegurat que aquesta pujada salarial és un “molt bon acord” i ha agraït a les organitzacions sindicals la seva “feina i paciència”.
D’aquesta manera, l’increment per a aquest 2025 serà del 2,5%, que s’abonarà amb efectes retroactius, mentre la pujada del 2026 serà de l’1,5%, del 4,5% el 2027 i del 2% per al 2028. La pujada salarial del 2026 pot veure un increment del 0,5% si la inflació a finals de l’any iguala o supera la pujada fixa de l’1,5%.
Modernització de la funció pública
En la seva intervenció aquest dijous, Sánchez ha assegurat que amb aquest acord “guanyen els treballadors i treballadores, guanya la ciutadania, i també crec que guanya tot el país”. En aquest sentit, el president de l’executiu espanyol ha subratllat que el text firmat aquest dijous representa “el triomf” de la voluntat de diàleg i de “l’esperit d’acord”, que beneficia a 3,5 milions de treballadors.
Per la seva part, el ministre de Funció Pública, Óscar López, també ha agraït als sindicats la seva feina per aconseguir aquest acord. A més, ha afirmat que l’acord que s’ha firmat aquest dijous “no només millora les condicions laborals dels treballadors públics, també modernitza la funció pública i reforça, sobretot, els serveis que reben els ciutadans”, ha explicat López.
Per la seva part, la secretària general d’UGT de Serveis Públics, Isabel Araque, ha assegurat que l’acord prepara a la Funció Pública per un futur “cada vegada més gran”. L’acord en l’increment ha comptat amb el suport dels sindicats UGT i CSIF, però CCOO no ha firmat l’acord, que des d’un inici van titllar “d’inacceptable”.
A part de l’increment salarial, l’acord també incorpora diverses millores laborals per als funcionaris, com l’eliminació de la taxa de reposició, l’agilització dels processos selectius i el reforç de les plantilles d’atenció al públic, entre altres aspectes.