El govern espanyol ha posat sobre la taula aquest dimecres una pujada de sou del 10% en els pròxims quatre anys pels més de 3 milions de funcionaris i treballadors públics de l’administració, segons han informat els sindicats a la sortida de la mesa de negociació amb la secretaria d’Estat de Funció Pública, María Hilda Jiménez. Segons informen les organitzacions sindicals presents en la trobada, la intenció de l’executiu de Pedro Sánchez és que l’augment de sou “no superi el 4%” en els anys 2025 i 2026. El plantejament del govern espanyol, però, no ha estat ben rebut per les organitzacions que representen els treballadors: “És un percentatge que ens complica la negociació“, ha indicat Isabel Araque, secretària general d’UGT Serveis Públics, que ha insistit en la necessitat que les pujades de sou permetin als empleats no perdre poder adquisitiu.
Des de Comissions Obreres es mostren més contraris a l’increment plantejat pel govern espanyol, el qual han titllat “d’inacceptable”: “Aquest increment és del tot inacceptable i suposa un insult per les empleades i empleats públics“, ha afegit, en la mateixa línia, l’Àrea Pública de CCOO en un comunicat. Els representants de Comissions Obreres retreuen que el govern de Pedro Sánchez “presumeixi de liderar el creixement econòmic de la Unió Europea, mentre proposa continuar amb la política de contenció salarial pel personal de les administracions públiques”. En aquesta línia, des del CSIF també critiquen l’oferta de la Moncloa, ja que asseguren que “no cobreix la pujada dels preus” i el cost de vida d’arreu de l’Estat. Des de la central també remarquen que l’increment salarial amb què s’ha de treballar ha de permetre recuperar el poder adquisitiu perdut a causa de la inflació.
El govern espanyol, obert a negociar
Durant la mesa, però, segons relaten des del CSIF, el govern espanyol s’ha mostrat obert a atendre les reivindicacions dels principals sindicats per continuar treballant en la pujada salarial pels treballadors de l’administració. Per la seva banda, per tal de mostrar aquesta voluntat negociadora, el govern de Sánchez ha convocat novament els sindicats a una reunió aquest dijous vinent. En aquest sentit, el Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública ha assenyalat que avui s’ha “començat a tractar els aspectes retributius” i s’ha avançat en el nou escenari salarial sense donar detalls d’una xifra concreta. Des que es van posar en marxa les negociacions fa dues setmanes, els sindicats han retret a l’administració la “tardança” a negociar millores retributives, i asseguren que les converses s’han posat en marxa en resposta a les diferents mobilitzacions organitzades pels mateixos sindicats.