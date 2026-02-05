El consell d’administració de Banc Sabadell ha acordat proposar el nomenament de Marc Armengol, actual CEO de TSB, com a nou conseller delegat del Grup Banc Sabadell en substitució de César González-Bueno, que deixa les seves funcions al banc en decidir, de comú acord, que és el moment “òptim” per efectuar el relleu, ha informat l’entitat en un comunicat. Armengol serà el primer executiu de Banc Sabadell previsiblement a partir del mes de maig, un cop feta la junta d’accionistes i rebudes les autoritzacions preceptives per part del Banc Central Europeu (BCE).
González-Bueno ha estat, amb el president de l’entitat, Josep Oliu, la cara visible del banc en el disseny i l’aplicació de l’estratègia numantina duta a terme per Sabadell per resistir i finalment frustrar l’OPA hostil formulada per BBVA, que va descarrilar el passat mes d’octubre passat. Oliu ha remarcat que els canvis que González-Bueno ha impulsat a l’organització i que han portat l’equip a assolir diversos rècords històrics i resultats, i a multiplicar per més de 12 el valor de l’acció de Banc Sabadell en cinc anys, la revaloració més gran entre les empreses de l’Ibex en el període i la més alta també entre els bancs europeus.
Oliu ha destacat que Marc Armengol coneix Banc Sabadell i totes les seves fortaleses i punts de millora “a la perfecció” perquè en els darrers gairebé 25 anys ha ocupat diferents llocs de responsabilitat al Grup, tant a Espanya com a l’estranger. “Té una demostrada capacitat de lideratge i de gestió, i una àmplia experiència tecnològica, que ens serà molt útil en aquesta era de disrupció en què estem immersos”, ha destacat.
Els grans reptes que haurà d’afrontar Armengol
Oliu ha assumit que Armengol haurà d’afrontar grans reptes: continuar amb els forts ritmes de generació de capital del banc, “que permeten oferir una atractiva rendibilitat per dividend als accionistes”; mantenir i millorar les dinàmiques comercials, i abordar una nova etapa de transformació en un context de disrupció tecnològica, ha incidit Oliu, que s’ha mostrat “segur” que “Armengol està àmpliament preparat per abordar-los, perquè té el perfil adequat i tenim la fortuna que està disponible per ocupar-se’n en el moment necessari”. Per part seva, González-Bueno ha abundat que el seu successor “té les capacitats per fer front a aquesta nova responsabilitat, per la seva visió estratègica i pel seu domini de la tecnologia i les seves potencialitats, entre altres qualitats. És el millor candidat per a aquest apassionant repte”, ha subratllat.
Armengol s’ha mostrat agraït per la confiança del consell d’administració i ha afirmat que assumeix “amb molta il·lusió” el repte de construir, “sobre la base d’un model de relació amb els clients que és diferencial a la banca espanyola, un negoci rendible que s’apalanqui en les possibilitats de les dades i la tecnologia per oferir les millors solucions i el millor servei per als nostres clients”. “Les meves prioritats se centraran en el lliurament dels objectius establerts per al 2026 i el 2027, mentre preparem el banc per a la transformació que necessita per avançar al pròxim nivell. Per això, Sabadell disposa d’un equip excepcional”, ha avançat.
La trajectòria de l’escollit per substituir González-Bueno
Marc Armengol es va incorporar a Banc Sabadell l’any 2002 i té una dilatada trajectòria en diferents rols de responsabilitat a les àrees de Tecnologia, Operacions i Estratègia, sempre vinculada a projectes de transformació. A la primera etapa a Banc Sabadell Espanya, va dirigir diferents àmbits d’Operacions, de Tecnologia i la funció d’Organització i, segons l’entitat, va ser un perfil “clau” en les integracions que van transformar l’entitat després de múltiples adquisicions bancàries en el període que va culminar el 2014.
Posteriorment, es va traslladar als Estats Units, on, amb el rol de COO d’Amèrica & Xarxa Internacional de l’entitat, va liderar la compravenda i la integració d’entitats al mercat americà, així com la posada en marxa de la filial bancària de Banc Sabadell a Mèxic. L’any 2018, es va instal·lar al Regne Unit on, com a membre del comitè de direcció i responsable d’Estratègia, va establir les bases per a la transformació que ha convertit TSB en un banc “altament rendible”, destaca Sabadell.
El 2021 va ser nomenat Chief Operations Officer de Banc Sabadell i membre del comitè de direcció, càrrec que va compaginar amb el de membre del Consell de TSB. El novembre del 2024, va ser nomenat conseller delegat de TSB, on ha millorat la posició competitiva de la filial britànica i ha incrementat la contribució de la filial als resultats del Grup. Així mateix, Armengol va ser una peça clau en l’operació de venda de TSB a Banco Santander al Regne Unit.